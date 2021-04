LG rút khỏi thị trường smartphone

Đại diện LG Electronics hôm 4/4 cho biết sẽ chấm dứt sản xuất và bán smartphone sau nhiều năm thua lỗ liên tiếp.

Theo Reuters, bộ phận smartphone của LG sẽ ngừng hoạt động vào ngày 31/7. Tại Hàn Quốc, các nhân viên thuộc mảng này sẽ được chuyển đến các doanh nghiệp và chi nhánh khác của LG. Đối với các sản phẩm di động đang bán trên thị trường, LG sẽ hỗ trợ một số dịch vụ và cập nhật phần mềm trong một khoảng thời gian nhất định, tùy theo khu vực.

LG trở thành thương hiệu điện thoại thông minh lớn đầu tiên rút khỏi thị trường. Những cái tên lớn khác như Nokia, HTC và Blackberry cũng gặp nhiều khó khăn nhưng chưa biến mất hoàn toàn.

Mảng smartphone của LG đã lỗ nhiều năm liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc khẳng định LG đã đóng cửa mảng kinh doanh smartphone và chuyển nhân viên sang các bộ phận khác trong công ty. Vào tháng 1, LG thông báo đang xem xét ngừng kinh doanh điện thoại. Bộ phận này đã lỗ 4,5 tỷ USD trong hơn 6 năm, từ 2014.

Một số nguồn tin trong chuỗi cung ứng từng tiết lộ LG đang đàm phán để bán lại mảng di động cho Vingroup của Việt Nam, nhưng thất bại. Vào tháng 2, LG được dự đoán sẽ sớm đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone do không tìm được đối tác mới.

LG từng là cái tên đình đám trong làng smartphone nhờ vào những thiết bị tiên phong về thiết kế, cũng như camera góc siêu rộng. Năm 2013, hãng vươn lên đứng thứ ba thị trường smartphone sau Samsung và Apple.

Tuy nhiên, sau thời gian này, LG dần trượt dốc. Các sản phẩm của hãng dần không còn nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng do lỗi phần mềm, phần cứng và thời gian cập nhật phần mềm chậm hơn so với các đối thủ Android khác. Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng hãng cũng thiếu chiến lược trong lĩnh vực tiếp thị so với các đối thủ Trung Quốc.

LG vẫn có thị phần lớn tại một số thị trường nhất định. Hãng là thương hiệu số 3 (chiếm 10%) tại Bắc Mỹ và thứ 5 tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, thị phần smartphone toàn cầu của hãng hiện còn dưới 2%. Theo Counterpoint, LG đã xuất xưởng 23 triệu điện thoại trong năm ngoái, ít hơn rất nhiều so với 256 triệu chiếc của Samsung.

"Ở Nam Mỹ, Samsung và các công ty Trung Quốc như Oppo, Vivo và Xiaomi sẽ hưởng lợi sau khi LG rút lui, nhất là các sản phẩm thuộc phân khúc từ giá rẻ đến trung cấp", Park Sung-soon, nhà phân tích của Cape Investment & Securities, nhận định.

Smartphone hiện là mảng kinh doanh nhỏ nhất của LG. Theo báo cáo tài chính quý IV/2020 của công ty Hàn Quốc, bộ phận này chiếm 7,4% doanh thu.

Theo đại diện LG, sau khi rời mảng smartphone, công ty dự kiến tập trung vào lĩnh vực đang có sức tăng trưởng mạnh như sản phẩm gia dụng, linh kiện xe điện, thiết bị kết nối và nhà thông minh. Cuối năm ngoái, công ty cũng đã thành lập một liên doanh với nhà cung cấp ôtô Magna International để sản xuất các bộ phận quan trọng cho ôtô điện.

Bảo Lâm (theo Reuters)