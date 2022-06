LG ra TV OLED 4K dành cho game thủ

LG giới thiệu TV OLED evo 2022 với kích thước lên đến 97 inch cùng chip xử lý α9 Gen 5 AI và hỗ trợ tốt hơn cho chơi game.

TV OLED evo 2022 của LG đa dạng về kích cỡ hơn so với trước, từ 42 inch tới 97 inch. Trong đó, dòng C2 có thêm model 42 inch phù hợp với game thủ, còn dòng G2 cao cấp bổ sung model 97 inch và là mẫu TV OLED 4K lớn nhất thế giới.

LG OLED evo C2 kích thước 42 inch nhỏ nhất trong các TV OLED tại Việt Nam. Ảnh: Huy Đức

Các mẫu TV OLED 2022 của LG được trang bị chip xử lý lý trí tuệ nhân tạo thế hệ mới α9 Gen 5 AI. Sử dụng thuật toán học sâu, α9 Gen 5 AI tái tạo hình ảnh ba chiều bằng cách tách biệt các yếu tố tiền cảnh và hậu cảnh.

Công nghệ Dynamic Tone Mapping Pro nâng cấp hình ảnh trên hơn 5.000 khu vực của màn hình. α9 Gen 5 AI cũng tăng khả năng của AI Sound Pro để nâng cấp chất lượng âm thanh, cho phép loa tích hợp của TV tạo ra âm thanh vòm 7.1.2.

LG khẳng định các mẫu TV OLED evo có độ sáng cao hơn các dòng TV OLED khác không sử dụng công nghệ evo nhờ công nghệ Brightness Booster. Các điểm ảnh tự phát sáng kết hợp chế độ Brightness Booster Max giúp dòng G2 sáng hơn 30% còn dòng C2 sáng hơn 20%. Ngoài ra, các điểm ảnh tự phát sáng không cần đèn nền nên màu đen luôn hiển thị tốt hơn các TV thông thường, khi kết hợp với AI Picture và Dynamic Tone Mapping Pro Pro giúp 5000 vùng trên màn hình có thể tùy chỉnh HDR độc lập. LG OLED 2022 cũng đáp ứng chuẩn Dolby Vision IQ.

Một điểm nhấn của sản phẩm là hỗ trợ tối đa cho các game thủ khi tương thích với VRR, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium giúp không bị hiện tượng xé hình hay giật lag. Đây cũng là dòng TV đầu tiên hỗ trợ Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể chơi game từ các nền tảng trực tuyến như GeForce NOW, Google Stadia và Xbox Series X bằng cách kết nối tay cầm không dây với TV mà không cần có PC hay máy chơi game.

Sản phẩm chạy hệ điều hành WebOS22, đem lại trải nghiệm liền mạch với tính năng Room to Room Share cho phép chuyển đổi nội dung từ TV này sang TV khác trong cùng một mạng Wi-Fi. Sản phẩm có thêm tính năng Always Ready với khả năng nhận lệnh bằng giọng nói một cách nhanh chóng ngay cả khi TV đã tắt. Với gia đình đông người, tính năng My Profile cho phép thiết lập cho từng tài khoản để cá nhân hóa trải nghiệm tối đa.

LG C2 có giá từ 36,9 triệu đồng cho model 42 inch và 149 triệu đồng cho model 83 inch. Trong khi đó, dòng G2 hiện mới bán ra hai model 55 và 65 inch với giá 58,9 triệu và 84,9 triệu đồng. TV OLED evo 2022 của LG sẽ cạnh tranh với TV Bravia OLED cũng mới ra mắt của Sony.

Huy Đức