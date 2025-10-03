LG ra máy giặt sấy có khả năng giảm vi nhựa

LG cho biết bộ sản phẩm 2026 AI DD 2.0 có khả năng giảm thiểu vi nhựa và sẽ thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện có bao gồm lồng ngang, lồng đứng, giặt sấy.

Máy giặt LG 2026 lần đầu có model lồng ngang 25 kg. Ảnh: Huy Đức

Dòng sản phẩm mới không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng có thêm tùy chọn về khối lượng giặt và màu sắc, như đen, than ánh kim, trắng và bạc. Máy tập trung vào tính năng thông minh, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường hơn. Ngoài máy giặt lồng ngang, LG cùng giới thiệu mẫu máy giặt lồng đứng với khả năng giặt 25 kg, lớn nhất trên thị trường hiện nay.

Sản phẩm của LG có thiết kế tối giản với núm xoay và màn hình LCD cảm ứng, giao diện tiếng Việt. Phần núm xoay có màu trùng với thân máy giặt thay vì màu bạc như của đời trước. LG cho biết thiết kế mới giúp hạn chế linh kiện điện tử và vật liệu mạ crom, qua đó giảm tác động đến môi trường và sức khỏe người dùng.

Trên dòng 2026, LG bổ sung chu trình giặt giảm thiểu vi nhựa, trong đó tối ưu hóa chuyển động lồng giặt để bảo vệ sợi vải và giảm 60% lượng vi nhựa thải ra so với giặt thông thường. Công nghệ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive giảm ồn và rung, đồng thời tăng khả năng tiết kiệm năng lượng so với thế hệ trước.

Chu trình giặt giúp giảm thiểu việc thải ra hạt vi nhựa. Ảnh: Huy Đức

Công nghệ AI DD 2.0 cho phép máy nhận diện chất liệu vải, khối lượng, độ bẩn của từng mẻ giặt. Từ đó, hệ thống tự thiết lập chu trình phù hợp để làm sạch quần áo hiệu quả hơn. Máy cũng có khả năng cá nhân hóa, cho phép thiết lập ngôn ngữ, sắp xếp chu trình ưa thích, ưu tiên hiển thị chế độ thường dùng.

Ngăn chứa nước giặt xả ezDispense tự động phân phối lượng nước giặt và nước xả dựa trên khối lượng từng lần giặt. Dung tích khay đựng lớn cho phép sử dụng hơn 30 lần giặt với một lần đổ. Công nghệ 6Motion mô phỏng sáu thao tác giặt tay là nhào, chà xát, nén, quay, đập, đảo giúp làm sạch và hạn chế quần áo nhàu.

Các mẫu máy giặt sấy của LG có thể điểu khiển từ xa thông qua smartphone với ứng dụng ThinQ. Người dùng còn có thể theo dõi điện năng tiêu thụ, chu trình giặt, nhận thông báo nhắc vệ sinh lồng giặt cũng như chẩn đoán lỗi và gợi ý xử lý.

Huy Đức