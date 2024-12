LG ra điều hòa AI dùng cánh gió kép

Dualcool AI Air 2025 của LG sử dụng thiết kế vuông vức mới với hai cánh gió, tự động điều chỉnh hướng thổi hơi lạnh, nhiệt độ theo vị trí người dùng.

LG cho biết Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới của hãng. Dualcool AI Air 2025 sẽ bắt đầu được bán từ năm tới để kịp chuẩn bị cho mùa mua sắm điều hòa cao điểm vào tháng 3 tại TP HCM và các tỉnh phía nam. Từ năm nay, hãng cho biết các mẫu giá thấp cũng có tính năng kết nối ThinQ điều khiển qua điện thoại thông minh, thay vì chỉ dòng tầm trung, cao cấp như trước.

LG Dualcool AI Air 2025.

Dualcool AI Air 2025 được chia làm bốn dòng: Cao cấp (Premium), Sang trọng (Deluxe), Hai chiều sang trọng (Deluxe heatpump) và Tiêu chuẩn (Standard). Mỗi dòng có bốn lựa chọn công suất gồm 9.000, 12.000, 18.000 và 24.000 BTU.

Trừ dòng Tiêu chuẩn vẫn sử dụng thiết kế cũ, cả ba dòng mới đều có ngoại hình khác so với năm trước. Dàn lạnh được làm vuông vức, kích thước nhỉnh hơn một chút so với thế hệ trước với cùng công suất. Bề mặt được làm nhám, sơn trắng mờ tạo cảm giác sang trọng hơn so với nhựa bóng thường thấy trên điều hòa hiện nay.

Thay đổi lớn nhất với dàn lạnh là hệ thống cánh gió kép với một khe gió ở mặt trước thiết kế cách điệu. Một hốc thổi gió ở dưới đóng mở linh hoạt khi sử dụng hoặc tắt. Hệ thống sẽ điều chỉnh hai cánh gió để luồng khí lạnh đi theo chiều ngang, dọc kết hợp phù hợp chế độ, nhu cầu sử dụng. LG cho biết thử nghiệm thực tế cho thấy sản phẩm có thể thổi gió nhanh hơn 23%, làm mát xa hơn 22%, tối đa 22 mét. Với dòng hai chiều, tốc độ sưởi ấm cho căn phòng nhanh hơn 6% so với thông thường.

Hai dòng cao cấp nhất trang bị cảm biến phát hiện chuyển động, nhận biết vị trí người trong phạm vi 5 mét, góc quét 90 độ phương thẳng đứng và 100 độ phương ngang để điều chỉnh hướng gió, nhiệt độ. So với các điều hòa có cùng cảm biến trên thị trường, LG cho biết điểm mạnh của sản phẩm là người dùng có thể tùy chọn chế độ thổi gió trực tiếp để làm mát nhanh hoặc gián tiếp (tránh vị trí người ngồi).

Thiết kế hai cánh gió cùng hai khe thoát hơi lạnh trên điều hòa LG.

Dualcool AI Air 2025 cũng có chế độ tự nhận diện mở cửa phòng, cửa sổ trên cả ba dòng cao cấp nhất. Khi nhiệt độ trong phòng thay đổi nhanh chóng trong vòng 5 phút, hệ thống dự đoán cửa bị mở và sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện hoặc tự tắt sau thời gian nhất định tùy lựa chọn trên phần mềm ThinQ.

LG không còn dòng điều hòa riêng tích hợp lọc không khí với màng lọc HEPA trong năm 2025. Model cao cấp mới sử dụng cơ chế phát ion âm thông qua bộ phát Plasmaster Ionizer++. Các ion âm khi phát ra không khí sẽ "bắt" và phản ứng hóa học để vô hiệu phần tử gây ô nhiễm. Cơ chế này không triệt để bụi mịn như màng lọc HEPA nhưng giảm chi phí thay thế vật tư, bảo dưỡng cũng như khi hoạt động êm ái hơn.

Hãng Hàn Quốc chưa công bố giá bán của dòng điều hòa Dualcool AI Air 2025.

Tuấn Hưng