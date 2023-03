LG Posé - TV OLED kiểu giá tranh vẽ

Điểm nhấn của TV ở mặt sau với kệ đựng sách, tạp chí mang tính trưng bày nghệ thuật.Toàn bộ nửa dưới có nắp đậy các cổng kết nối bằng tấm nhựa lớn bọc vải Kvadrat màu be. Chất liệu và màu sắc gần giống một sản phẩm khác có thiết kế độc đáo của LG là Stand by Me.

Posé có đầy đủ cổng kết nối tốt nhất như HDMI 2.1, LAN, cổng quang kết nối dàn âm thanh, hai cổng USB. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ có ba cổng HDMI thay vì bốn như các dòng TV OLED cao cấp khác của LG.