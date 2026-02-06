LG mở rộng dải sản phẩm TV OLED kích thước lớn

LG mở rộng danh mục TV màn hình lớn từ OLED, QNED đến UHD, mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp và đa dạng lựa chọn cho người dùng trong mùa Tết.

Đại diện LG cho biết, nhu cầu TV kích thước lớn liên tục tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở nhóm từ 75 inch trở lên. Màn hình lớn giúp nội dung hiển thị rõ nét, mở rộng không gian hình ảnh, mang lại cảm giác chân thực như rạp chiếu phim tại nhà. Để đáp ứng xu hướng, đơn vị mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều lựa chọn 86-100 inch, phù hợp với từng mức ngân sách và nhu cầu khác nhau.

LG OLED evo AI 97M5 97 inch

Ở phân khúc cao cấp, LG OLED evo AI 97M5 đại diện cho xu hướng TV kích thước lớn gắn với trải nghiệm xem phim tại nhà. Màn hình 97 inch mang lại cảm giác như rạp chiếu phim thu nhỏ. Tấm nền OLED evo kết hợp bộ xử lý AI α11 Gen2 giúp tái tạo độ tương phản, sắc đen và ánh sáng ổn định. Hình ảnh và âm thanh được điều chỉnh theo thời gian thực, tạo cảm giác liền mạch.

LG TV OLED giúp tô điểm thêm không gian sống. Ảnh: LG

Trên nền tảng webOS tích hợp AI cá nhân hóa, TV có thể nhận diện người dùng, điều chỉnh giao diện và gợi ý nội dung phù hợp với thói quen xem. Thiết kế OLED không dây cùng Zero Connect Box giúp không gian bày trí gọn gàng hơn, đồng thời vẫn đảm bảo truyền tải hình ảnh và âm thanh chất lượng cao.

Khi không sử dụng, TV có thể biến thành một bức tranh khổ lớn nhờ tính năng LG Gallery+, góp phần tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Chính những trải nghiệm này giúp LG củng cố vị thế dẫn đầu ở phân khúc OLED cao cấp tại Việt Nam, duy trì khoảng cách với các thương hiệu khác.

LG QNED evo AI QNED86 100 inch

LG QNED evo AI QNED86 100 inch. Ảnh: LG

Song song với dòng OLED, LG tiếp tục phát triển phân khúc QNED với mẫu QNED evo AI QNED86 kích thước 100 inch, kết hợp công nghệ hiển thị tiên tiến và nền tảng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Kích thước siêu lớn mang lại tầm nhìn rộng, hình ảnh rõ ràng và nổi bật khi xem phim, thể thao hoặc các nội dung có nhịp độ cao.

Mẫu TV này sử dụng tấm nền MiniLED cùng công nghệ độc quyền Dynamic QNED Color và NanoCell, tái tạo 100% dải màu DCI-P3 được chứng nhận. Nhờ đó, hình ảnh đạt độ tương phản cao, màu sắc chính xác và giảm hiện tượng loang sáng - yếu tố đặc biệt quan trọng với màn hình kích thước lớn. Bộ xử lý AI tiếp tục tối ưu hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung, đồng thời cho phép người dùng tùy chỉnh chất lượng hiển thị theo sở thích.

LG QNED evo AI QNED86 100 inch mang lại trải nghiệm giải trí chân thực. Ảnh: LG

TV hỗ trợ chế độ chia đôi màn hình, giúp vừa theo dõi nội dung giải trí vừa truy cập ứng dụng khác. Tần số quét 144Hz mang lại độ mượt khi hiển thị chuyển động nhanh, phù hợp cả xem thể thao, chơi game hay làm việc. Thiết kế viền mỏng, chân đế phẳng mang lại vẻ hiện đại, dễ hòa hợp với nhiều phong cách nội thất.

LG UHD UQ9100 86 inch

Ở phân khúc phổ thông, LG giới thiệu TV UHD 86 inch cho người dùng muốn nâng cấp trải nghiệm xem với mức đầu tư hợp lý. Kích thước 86 inch giúp hiển thị rõ nét hơn so với các TV phổ thông. Mẫu TV sử dụng nền tảng 4K, bộ xử lý α5 AI Processor và các công nghệ tối ưu hình ảnh, âm thanh trong hệ sinh thái LG, mang lại chất lượng ổn định. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn theo kịp xu hướng TV màn hình lớn.

Người dùng có thể tinh chỉnh chất lượng hình ảnh theo sở thích, mang lại trải nghiệm giải trí thuận tiện và liền mạch. Ảnh: LG

Việc LG mở rộng và nâng cấp các dòng TV kích thước lớn ở nhiều phân khúc thể hiện định hướng đưa trải nghiệm giải trí tại gia đến gần hơn với người dùng. Tinh thần này cũng được thể hiện trong chiến dịch "Tết Nhà Là Tết Nhất" mà hãng triển khai ba năm qua. Trong quý I/2026, khách hàng mua các dòng TV LG OLED evo AI và QNED evo AI sẽ được áp dụng chính sách bảo hành ba năm, kèm quà tặng như TV hoặc loa thanh tùy dòng sản phẩm. Các gói ứng dụng giải trí đi kèm giúp người dùng sử dụng thuận tiện ngay sau khi mua.

Thái Anh