LG lan tỏa văn hóa đọc sách đến trẻ vùng cao

Lạng SơnLG phối hợp CLB Youth Hope (trường RGSV) khánh thành thư viện "Ươm mầm tri thức" tại trường Tiểu học Lợi Bác, hỗ trợ trẻ vùng cao học tập và vui chơi, hôm 11/9.

Chương trình Đại sứ Cộng đồng LG (LG Ambassador Challenge) 2025 đã khánh thành thư viện "Ươm mầm tri thức", mang lại không gian học tập và vui chơi cho trẻ em vùng cao. Thư viện này có diện tích 55,8m², tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trường Tiểu học Lợi Bác tiếp cận tri thức.

Học sinh trường Tiểu học Lợi Bác trong ngày khai trương thư viện mới. Ảnh: LG

Thư viện được LG tài trợ xây dựng với sự đồng hành của CLB Youth Hope, thuộc Trường Quốc tế Reigate Grammar Việt Nam (RGSV), trao tặng nhiều đầu sách và truyện thú vị. Ngoài ra, LG cũng cung cấp một TV thông minh nhằm hỗ trợ việc học tập trực quan cho học sinh.

Ông Song Ikhwan, Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing của LG Electronics Việt Nam cho biết, trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam, LG luôn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó chú trọng đến giáo dục. "Với thư viện mới này, LG hy vọng khuyến khích các em học sinh khám phá tri thức và nuôi dưỡng ước mơ", ông nói.

Học sinh khám phá những đầu sách trong thư viện. Ảnh: LG

Dự án nằm trong khuôn khổ LG Ambassador Challenge 2025 do LG phối hợp với các tổ chức phi chính phủ triển khai. Các thành viên CLB Youth Hope gồm: Nguyễn Quang Minh, Đoàn Lương Anh, Đinh Thị Hiền Châu và Nguyễn Bảo Lâm là những thành viên then chốt đã xây dựng ý tưởng, kêu gọi tài trợ và trực tiếp triển khai dự án này.

"Dự án đặt mục tiêu mang đến nhiều đầu sách, lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê học tập cho các em, giúp các em khám phá thế giới qua từng trang sách", Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch CLB Youth Hope nói.

Các thành viên CLB Youth Hope và học sinh trường Tiểu học Lợi Bác trong buổi giao lưu. Ảnh: LG

Bà Trần Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhờ sự đồng hành và tài trợ của LG, CLB Youth Hope và trường quốc tế RGSV, ước mơ về một thư viện khang trang tại trường đã được hoàn thành. "Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, mở ra cánh cửa tri thức, giúp các em học sinh có thêm cơ hội học tập, khám phá và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai", bà nói.

Trước đó, LG đã tài trợ dự án "Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt" tại Vườn Quốc gia Bến En (tỉnh Thanh Hóa), nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao ý thức môi trường. Trong thời gian tới, LG dự kiến hỗ trợ nâng cấp sân bóng cho Trường Tiểu học Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh.

Quang Anh