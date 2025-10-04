LG được vinh danh TV AI xuất sắc tại AI Awards 2025

Nhờ khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm, dòng TV cao cấp OLED evo AI G5 được trao giải "TV AI xuất sắc", ngày 26/9.

Theo đó, LG OLED evo AI G5 được ghi nhận nhờ khả năng tích hợp Microsoft Copilot, AI Chatbot, trí tuệ nhân tạo thấu cảm cùng loạt công nghệ AI tối ưu hình ảnh, âm thanh.

Sản phẩm lần đầu tiên được LG tích hợp Microsoft Copilot ngay trong hệ điều hành. Copilot có khả năng hiểu ngữ cảnh, đưa ra gợi ý nội dung phù hợp, từ việc tìm kiếm bộ phim yêu thích, đề xuất chương trình giải trí, cho đến giải đáp nhanh những thắc mắc thường nhật. Bên cạnh đó, với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, người dùng chỉ cần nói "Hi, LG" để bắt đầu tương tác với TV mà không cần nhấn nút.

Bà Nguyễn Hạnh Linh - Giám đốc Truyền thông và Marketing, LG Electronics Việt Nam đại diện nhận giải TV AI xuất sắc dành cho siêu phẩm OLED evo AI G5. Ảnh: LG

Ngoài Copilot, sản phẩm còn trang bị AI Chatbot. Chatbot có khả năng đề xuất và tự động tinh chỉnh hình ảnh, âm thanh sao cho phù hợp nhất với sở thích cũng như không gian thưởng thức của từng người dùng. Ngoài ra, công nghệ này còn có thể trả lời những câu hỏi phức tạp, ngay cả khi TV không có sẵn dữ liệu, nhờ khả năng truy vấn và phân tích ngữ cảnh. Khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng, người dùng cũng có thể nhờ Chatbot hướng dẫn chi tiết từng bước để nhanh chóng tìm ra giải pháp.

Sản phẩm TV của LG dùng AI để cá nhân hóa hình ảnh, âm thanh theo gu từng thành viên. Ảnh: LG

Công nghệ AI Picture Wizard và AI Sound Wizard học thói quen xem, nghe để "may đo" hiển thị và âm thanh cho từng cá nhân. TV có hơn 1,6 tỷ chế độ hình ảnh và 40 triệu chế độ âm thanh để thiết lập theo gu người dùng.

Các công nghệ AI Super Upscaling, 4K Upscaling và AI Brightness Control giúp nâng cấp nội dung lên chuẩn 4K, đồng thời điều chỉnh ánh sáng màn hình theo môi trường. Âm thanh được hỗ trợ hệ thống 11.1.2 kênh ảo, cùng AI Object Remastering nhận diện giọng nói, tách khỏi âm thanh nền để tăng độ rõ ràng.

Người dùng giải trí tại nhà với TV OLED evo AI G5. Ảnh: LG

Một điểm mới khác là trí tuệ nhân tạo thấu cảm. OLED evo AI G5 có thể nhận diện người dùng qua Voice ID để tự động chuyển đổi hồ sơ và đề xuất nội dung phù hợp. Mỗi thành viên trong gia đình có thể thiết lập giao diện cá nhân hóa, trong khi tính năng AI Concierge cung cấp từ khóa và gợi ý dựa trên lịch sử tìm kiếm.

Theo LG, sự kết hợp giữa AI và thiết kế mới giúp OLED evo AI G5 được công nhận tại AI Awards 2025, đánh dấu bước tiến trong việc đưa TV AI trở thành trung tâm giải trí cá nhân hóa tại gia.

Hoài Phương