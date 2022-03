LG đạt doanh thu cao nhất lịch sử nhờ thiết bị gia dụng

Nhu cầu thiết bị gia dụng cao cấp và TV OLED tăng mạnh giúp LG đạt doanh thu 2021 cao nhất trong lịch sử của hãng.

Nhà máy của LG tại Hải Phòng. Ảnh: LG Vietnam

Hãng điện tử Hàn Quốc đạt doanh thu 74,72 nghìn tỷ won (63,16 tỷ USD), tăng 28,7% so với năm 2020 nhờ nhu cầu lớn về thiết bị gia dụng, TV OLED. Tuy nhiên, do chi phí nguyên liệu tăng cao và chuỗi cung ứng toàn cầu gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận của công ty giảm 1% còn 3,86 nghìn tỷ won (3,27 tỷ USD). Riêng trong quý IV/2021, lợi nhuận giảm tới 21,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Korea Herald, doanh thu của LG tăng từ đầu năm 2021 do nhu cầu mua sắm thiết bị gia dụng cao cấp của người dùng bị dồn nén trước đó. Nhiều thị trường nước ngoài của LG chứng kiến mức tăng trưởng hai con số như Trung Quốc 59,4%, châu Âu 43,4%, khu vực Trung và Nam Mỹ 31,9 % và Bắc Mỹ 28,8%.

Theo thống kê vào tháng 9/2021, lượng tủ lạnh bán ra toàn cầu của LG tăng 53% so với năm 2020 lên 3,44 triệu máy, còn máy điều hòa tăng 43% lên 4,12 triệu máy trong quý đầu năm.

Tháng 4/2021, LG thông báo rút khỏi thị trường smartphone - quyết định được cho là tin tốt với các nhà đầu tư trong nhiều năm. Sau khi rời mảng smartphone, công ty tập trung vào các lĩnh vực đang có sức tăng trưởng mạnh như sản phẩm gia dụng, linh kiện xe điện, thiết bị kết nối và nhà thông minh.