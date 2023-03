LG đạt doanh thu 62 tỷ USD

LG ghi nhận doanh số cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty với 62 tỷ USD năm 2022, tăng 12,9% so với 2021.

Đại diện hãng cho biết, kết quả này đến từ chiến lược cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến, thêm tiện ích với người dùng. Công ty không ngừng nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị trường, xu hướng công nghệ để ứng dụng trên hệ sinh thái điện tử gia dụng.

Tại sự kiện công nghệ CES 2023 vừa qua, LG ghi dấu ấn với 220 giải thưởng, 25 giải thưởng sáng tạo. Sản phẩm từ hãng nhận nhiều lời khen nhờ ngôn ngữ thiết kế, hài hòa với không gian nội thất, có thể trở thành xu hướng tiêu dùng mới trong năm.

"Đây là lời khẳng định ý nghĩa cho mục tiêu "Life's Good" - Cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn với những thiết bị sáng tạo, thông minh và tiện nghi nhất mà chúng tôi cam kết với người dùng", đại diện hãng nói.

Một trong những dòng sản phẩm tạo chú ý là tủ lạnh MoodUP. Bảng điều khiển cửa trên tích hợp 190.000 tùy chọn màu sắc, giúp không gian bếp trở thành góc thể hiện phong cách riêng.

Tủ lạnh MoodUP vừa ra mắt với thiết kế tạo điểm nhấn sáng tạo cho căn bếp. Ảnh: LG

Cũng lấy trải nghiệm của người dùng làm trọng tâm, điều hòa Artcool Gallery có khả năng hiển thị nội dung tùy chỉnh thông qua màn hình LCD. Màn hình hiển thị các bức tranh, trở thành món trang trí trong không gian. Hãng đồng thời giới thiệu thiết bị lọc khí PuriCare Aero Furniture, hình dáng mô phỏng bàn uống trà.

Trong khuôn khổ CES 2023, tập đoàn cũng nhận nhiều giải thưởng từ các đơn vị uy tín như The Wall Street Journal, Cnet, Wired, Good Housekeeping, Tom's Guide... Tại Việt Nam, trong sự kiện Tech Awards 2022, các thiết bị gia dụng như điều hòa DualCool, máy lọc không khí kết hợp quạt PuriCare AeroTower nhận nhiều danh hiệu: Thương hiệu Điều hòa xuất sắc 2022, Thương hiệu Máy lọc không khí xuất sắc 2022.

Điều hòa không khí Artcool Gallery hiện diện như tranh treo tường. Ảnh: LG

Với dòng TV, đơn vị đặt mục tiêu thương mại hóa công nghệ OLED, nhiều lần được xếp hạng cao trên các tạp chí uy tín về công nghệ và thiết kế.

Mới nhất, hãng giới thiệu mẫu Signature OLED R có thể cuộn lại, mang đến trải nghiệm "ẩn hiện". Ngoài ra có OLED Flex với khả năng uốn cong màn hình hay thiết kế trong suốt độc đáo của OLED T.

Người dùng thích sự tối giản có thể trải nghiệm Signature OLED M với công nghệ Zero Connect, cho phép truyền video và âm thanh không dây.

Phân khúc OLED vốn khó tiếp cận vì chi phí sản xuất đắt đỏ, nay dần được LG phổ thông hóa. Ảnh: LG

Trong năm nay, các dòng TV OLED thương mại quen thuộc như Z3, G3, C3 sẽ được nâng cấp cấu hình, mang đến độ chính xác màu sắc, độ sáng, rõ nét cao hơn. Đại diện hãng cho biết, kết hợp thiết kế và công nghệ là lý do giúp các sản phẩm TV OLED của LG đạt nhiều giải thưởng tại CES 2023 ở các hạng mục bình chọn như Top Tech of CES 2023 Awards; CES Editors's Choice Awards 2023; Best Gadgets of CES 2023 - Best TV Innovation; Best and Strangest Tech of CES 2023...

"Loạt giải thưởng này tạo dấu ấn cho hành trình 10 năm ra mắt của TV OLED, sản phẩm đã làm nên thương hiệu và tên tuổi của LG", đại điện tập đoàn nói.

Không gian giải trí với sự hiện diện của OLED G3. Ảnh: LG

Minh Huy