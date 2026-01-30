LG dẫn đầu thị phần TV OLED tại Việt Nam

LG chiếm 62,5% thị phần TV OLED tính theo sản lượng tại Việt Nam trong năm 2025, theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường từ Đức.

Báo cáo cho thấy, thị phần OLED của LG luôn duy trì cách biệt với đối thủ liền kề. Các số liệu về sản lượng và giá trị đều tăng trưởng dương. Trước đó năm 2024, đơn vị cũng dẫn đầu thị phần TV OLED với 64,4%.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh tích cực, ông Kim Sungho, Giám đốc ngành hàng Giải pháp điện tử giải trí và truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết LG đang sở hữu danh mục TV OLED đa dạng về mẫu mã, kích thước và giá thành. Các sản phẩm LG OLED evo C5 và OLED B5 là lựa chọn phù hợp người tiêu dùng năm nay nhờ cân bằng giữa chất lượng hiển thị, trải nghiệm AI thông minh và giá bán phù hợp nhu cầu giải trí tại gia.

Theo vị này, TV OLED màn hình lớn cũng ngày càng được ưa chuộng. Dòng sản phẩm từ 60 inch trở lên hiện chiếm gần 40% tổng sản lượng, phản ánh xu hướng nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn của người dùng Việt.

TV OLED kích thước từ 60 inch của LG đặt trong không gian phòng khách hiện đại. Ảnh: LG

Ngoài ra, LG cũng tiếp tục dẫn đầu thị trường TV cao cấp toàn cầu, chiếm 52,4% thị phần TV OLED tính đến cuối năm 2024, theo báo cáo của Omdia. Đây là năm thứ 12 liên tiếp hãng giữ vững vị trí số một kể từ 2013.

Bước sang năm 2025, LG giới thiệu thế hệ TV OLED tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, đồng hành cùng người dùng trong mọi khoảnh khắc. Các tính năng Voice ID, AI Concierge, AI Chatbot và tìm kiếm thông minh qua Microsoft Copilot cho phép TV nhận diện từng thành viên trong gia đình, tự đề xuất nội dung phù hợp, đồng thời tinh chỉnh hình ảnh (1,6 tỷ chế độ) và âm thanh (40 triệu chế độ) theo sở thích cá nhân. Nhờ ứng dụng AI sâu rộng, dòng LG OLED evo AI G5 được vinh danh "TV AI xuất sắc" tại AI Tech Awards 2025.

Hai mẫu LG OLED evo AI G5 và M5 sử dụng chip xử lý AI α11 thế hệ thứ hai, mạnh mẽ nhất hiện nay. Bộ xử lý nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K, độ sáng gấp ba lần TV OLED thông thường, màu sắc sống động và chi tiết hơn. Mẫu M5 hỗ trợ tốc độ truyền tải 4K 144Hz cho chuyển động mượt, trong khi G5 hướng đến game thủ với VRR 165Hz đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi G-Sync và FreeSync.

Các dòng TV OLED mới đạt nhiều chứng nhận như "Perfect Black" và "Perfect Color" từ UL Solutions, độ chính xác màu 100% do Intertek xác nhận, cùng khả năng duy trì độ sáng và nhiệt độ màu ổn định theo TUV Rheinland. Mức ánh sáng xanh chỉ 35%, thấp hơn ngưỡng an toàn quốc tế, giúp bảo vệ mắt hiệu quả.

LG trang bị Bộ xử lý AI α11 thế hệ thứ 2 mạnh và mới nhất giúp nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K cho TV OLED. Ảnh: LG

Đại diện thương hiệu cho biết thêm, thành công của LG đến từ chiến lược phát triển bền bỉ, liên tục đổi mới công nghệ và nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa. Từ chiếc TV OLED đầu tiên với hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, LG không ngừng cải tiến qua từng thế hệ để mang đến chất lượng hình ảnh ngày càng chân thực.

Trong giai đoạn nhu cầu nâng cấp TV tăng mạnh dịp cuối năm, LG triển khai chiến dịch "Tết nhà là Tết Nhất" mùa 3, lan tỏa tinh thần sum vầy và khẳng định định hướng kiên định theo đuổi chuẩn mực hiển thị cao cấp.

Song song, hãng áp dụng chương trình ưu đãi cho các dòng TV AI thế hệ mới trong quý I/2026. Khách hàng mua LG OLED evo AI hoặc QNED evo AI được bảo hành mở rộng đến 3 năm, tặng kèm TV hoặc loa thanh tùy dòng sản phẩm. Gói ứng dụng giải trí đi kèm giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn giá trị ngay từ khi mua sắm.

Thái Anh