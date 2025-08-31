LG CNS Việt Nam tổ chức chương trình Tech Insight 2025 tại PTIT

LG CNS Vietnam Build Center và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức sự kiện thu hút sinh viên khám phá tương lai ngành công nghệ thông tin, hôm 20/8.

Sự kiện "Tech Insight 2025: Khám phá giải pháp công nghệ số" tổ chức tại hội trường A2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đã thu hút nhiều sinh viên ngành công nghệ tham dự. Theo ban tổ chức, buổi hội thảo truyền cảm hứng để sinh viên tự tin bước vào kỷ nguyên số.

"Thông qua sự kiện, mỗi sinh viên sẽ mang theo niềm cảm hứng, tự tin khi góp phần định hình tương lai công nghệ của Việt Nam và thế giới", đại diện LG CNS Vietnam Build Center nói.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên ngành công nghệ tham dự. Ảnh: LG CNS

Tại chương trình, các chuyên gia từ doanh nghiệp này đã chia sẻ góc nhìn thực tiễn về xu hướng công nghệ, gồm các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo (AI), Hạ tầng công nghệ (Infrastructure), nền tảng quản lý CloudXper và Middleware – Management & Monitoring Solution giúp nâng hiệu quả, kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin. Những chia sẻ này mang đến cho sinh viên cái nhìn thực tế về cách công nghệ đang chuyển mình trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Các chuyên gia LG CNS Vietnam Build Center (hàng đầu) tham dự chương trình. Ảnh: LG CNS

Sự kiện cũng diễn ra các phiên hỏi đáp trực tiếp, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thách thức và cơ hội trong ngành công nghệ. Các chuyên gia LG CNS cũng đưa ra lời khuyên về kỹ năng cần thiết, định hướng nghề nghiệp trong thời đại số.

Các sinh viên nhận quà tặng khi tham dự chương trình. Ảnh: LG CNS

"Tech Insight 2025 là bước đi chiến lược của chúng tôi nhằm kiến tạo hệ sinh thái tri thức, đổi mới và hợp tác", đại diện LG CNS Việt Nam Build Center nói. "Thông qua việc đồng hành các cơ sở đào tạo hàng đầu như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), chúng tôi đang đầu tư vào thế hệ nhân tài số của Việt Nam, chuẩn bị cho họ hành trang để vươn ra toàn cầu".

LG CNS Việt Nam là công ty con thuộc Tập đoàn LG, chuyên cung cấp các giải pháp chuyển đổi số (DX) cho doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ về điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, đồng thời phát triển các giải pháp thành phố thông minh và Internet vạn vật (IoT) để cải thiện chất lượng sống và tăng trưởng bền vững. LG CNS Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty CNTT quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Tuấn Vũ