Lexus RX 350h Premium - xe sang chăm chủ

Sự tỉ mẩn và hài hòa của người Nhật đẩy vào chiếc crossover hạng sang cỡ trung những giá trị mà chủ xe cần sau mỗi giờ tan làm hay đến công sở.

RX thế hệ mới ra mắt khách Việt từ 2023 và từ đó tới nay, dòng xe gầm cao cỡ trung này luôn đứng đầu doanh số trong phân khúc. Có nhiều yếu tố giúp mẫu xe sang châu Á vượt qua các đối thủ châu Âu. Với khách hàng trung niên, đó là giá trị của một thương hiệu truyền thống đi lên từ Toyota, nhưng điều đặc biệt ở RX là sự phù hợp cả với những người trẻ, từ gen Y tới Z. Trong sự thành công đó, hybrid là bí kíp.

Hệ động lực hybrid đã tạo ra một chiếc RX 500h F Sport Performance lái hay "một 9 một 10" so với các mẫu xe châu Âu, ở đó có hybrid song song, và có cả dẫn động 4 bánh nhờ một môtơ đặt ở trục sau. Nhưng chiếc xe thể thao đó có giá tới 5 tỷ đồng, vốn không dành cho số đông. Sự linh hoạt trong thiết lập hệ truyền động hybrid cho phép Lexus tạo ra một chiếc RX khác, vẫn môtơ điện, vẫn dẫn động 4 bánh nhưng có hybrid song song kết hợp nối tiếp, khiến xe nhẹ nhàng, dễ chịu hơn trong cách lái, và tất nhiên cả mức giá. Đó là RX 350h Premium, giá 3,5 tỷ đồng.

Về cơ bản, RX350h và 500h đều sử dụng một môtơ điện ở cầu sau để dẫn động trực tiếp, tạo nên khả năng dẫn động 4 bánh có thể phân bổ lực kéo linh hoạt giữa hai cầu. Ở phía trước, cả hai cũng đều có một môtơ nằm giữa động cơ và hộp số tạo ra kiểu chạy hybrid truyền thống. Vậy đâu là sự khác biệt? Bảng thông số dưới đây là câu trả lời.

Phiên bản 350h 500h Động cơ xăng 2.5 2.4 tăng áp Công suất máy xăng (mã lực) 188 271 Mô-men xoắn máy xăng (Nm) 239 460 Công suất môtơ cầu trước 180 86 Công suất môtơ cầu sau 54 102 Mô-men xoắn môtơ cầu trước 270 292 Mô-men xoắn môtơ cầu sau 121 169 Tổng công suất hệ thống (mã lực) 247 366 Hộp số e-CVT 6 cấp Môtơ thứ 3 làm máy phát Có Không

Trong khi bản 500h vượt trội về sức mạnh của máy xăng và môtơ điện ở cầu sau, thì bản 350h lại ưu tiên sức mạnh cho môtơ điện cầu trước. 350h sử dụng hộp số e-CVT thì 500h lại là 6 cấp. Với cách thiết lập này, dù hoàn toàn có thể chủ động phân phối sức mạnh đến hai cầu, nhưng mỗi phiên bản lại thể hiện một thế mạnh riêng. Nếu 500h là chiếc xe thể thao khi cả hai cầu đều mạnh mẽ, 350h lại tối ưu cầu trước để tạo ra chiếc xe đi lại hàng ngày vừa phải, dễ chịu và tiết kiệm. Cũng chính bởi ưu tiên sự tiết kiệm mà phiên bản 350h có thêm một môtơ ở phía trước làm nhiệm vụ máy phát điện và khởi động máy xăng.

Nếu đo chất lượng cuộc sống theo tháp nhu cầu của Maslow, thì việc thốc ga một chiếc xe gần 400 sức ngựa, lưng dính vào ghế, sẽ mang lại khoái cảm về việc "được công nhận" là rõ ràng hơn rất nhiều so với mẫu xe chỉ gần 250 mã lực. Tuy vậy, nếu cố gắng kiểm soát cỗ máy thể thao vào giờ tan tầm đông đúc, sau một ngày làm việc căng thẳng thì lựa chọn gây tàn phá thêm nơron chưa hẳn một quyết định sáng suốt.

Với bản 350h, khi vừa khởi động và nhả chân ga để lăn bánh, xe sẽ ưu tiên sử dụng động lực từ môtơ sau. Nếu cần thêm động lực, đạp nhẹ ga, cả môtơ trước cũng sẽ hoạt động. Vì vậy, nếu chỉ nhẹ nhàng, khoan thai xuống đường, chủ xe đang cầm lái một chiếc EV thuần, tĩnh lặng và mượt.

Khi muốn tăng tốc để vượt hoặc chạy nhanh trên đường trường, đường cao tốc, động cơ xăng sẽ vận hành và đóng hai vai trò. Một mặt, động cơ xăng sẽ dẫn động bánh xe, mặt khác quay môtơ máy phát, tạo ra điện truyền cho môtơ dẫn động cùng đẩy bánh xe quay. Như vậy ở đây, hệ thống hybrid vừa có pha chạy song song, lại vừa có pha chạy nối tiếp.

Trong khi bản 500h khi cần tăng tốc nhanh sẽ huy động tối đa lực của môtơ điện ở cầu sau thì 350h ưu tiên cầu trước hơn, thể hiện rõ mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu. Bởi việc luôn ưu tiên môtơ, máy xăng 2.5 chỉ quay ở ngưỡng tua thấp nên giảm tiếng ồn và giảm tiêu thụ nhiên liệu, khí thải đáng kể.

350h cũng có chế độ thể thao, nhưng với cỗ máy 247 mã lực luôn ưu tiên sự êm ái, thì chế độ thể thao là cú đẩy thêm sức mạnh khi cần vượt hoặc lúc vội vã, thay vì mang tới sự mạnh mẽ, uy lực như bản 500h hoặc các mẫu xe châu Âu cùng phân khúc.

Sau vô-lăng của RX 350h, người lái không có cảm giác đang cố gắng đạp ga để buộc chiếc xe tiến lên, mà đơn thuần là tận hưởng cảm giác xe trôi đi một cách tự nhiên như hơi thở. Chiếc SUV như một con ngựa hiểu chủ, cứ thế phụng sự trong tĩnh lặng, không gào thét, không đòi hỏi hay bất ngờ nhồng lên khó bảo. Chỉ khi cần, cú thúc ga như thúc chân vào hông ngựa mới khiến con vật này bỏ thêm sức lực mà tăng tốc. Kết hợp cùng bộ ghế rộng bản, hệ giảm xóc êm ái, cách âm tốt, khiến ai đó đã bước lên xe, khó lòng muốn xuống.

Lexus, từ Nhật Bản, có cách phát triển xe mang đậm các triết lý sống của người Nhật. Đó là Omoiyari nghĩ tới người khác với công nghệ hybrid giảm phát thải, là Ikigai tập trung vào mục đích sống, tạo ra cuộc sống tốt đẹp, vừa đủ chứ không chỉ tràn ngập những khoái lạc. Hay đó là Omotenashi, chăm chút từng chi tiết nhỏ phục vụ người dùng, thể hiện rõ trong cách thiết kế nội thất.

Trên thế giới luôn có những tranh cãi về việc Lexus, một thương hiệu châu Á liệu tính "sang" có bằng các thương hiệu châu Âu. Và trong khi những Mercedes, BMW, Audi hay cao hơn là Porsche có cách thể hiện chất sang của mình một cách trực diện, mạnh mẽ và có phần khoa trương, thì Lexus lại khá khiêm nhường nhưng thể hiện rõ sự quan tâm của chiếc xe dành cho chủ.

Đầu tiên, với những người vừa bước chân vào thế giới của xe sang, tiếng cần xi-nhan lách tách rất nhỏ nhẹ sẽ thu hút ngay sự chú ý, thứ mà các mẫu xe phổ thông thường không có. Người Việt chuộng không gian, mà ở điểm này RX làm tốt hơn các đối thủ. Cửa xe được thiết lập theo kiểu vát vào trong tạo thành vòng cung, mở rộng không gian nghỉ tay và đầu gối.

Ngành ôtô đang bước vào những ngày tháng "hối hận" vì những năm qua đã chạy theo xu hướng thiết kế cảm ứng toàn bộ táp-lô, yên ngựa, vô-lăng vốn đem tới rủi ro và bất tiện nhiều hơn cho người sử dụng. Lexus thì ung dung đứng ngoài những cảm xúc đó. RX dù có màn hình giải trí thông tin cảm ứng 14 inch khá lớn, nhưng vẫn giữ những nút cứng vật lý cho những tính năng cần sử dụng nhanh, dễ thao tác khi lái xe như điều hòa, chế độ lái, cần số nổi. Sự bảo thủ của người Nhật với phím cứng lại mang tới sự an tâm và tiện lợi cho người dùng.

Tiện nghi trên xe là đủ đầy cho những chặng đường, với điều hòa tự động 3 vùng có chức năng lọc bụi phấn hoa, tay lái và ghế lái nhớ vị trí, làm mát, 12 loa Lexus Premium, kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây và HUD trên kính lái. Nếu có gì để muốn nhiều hơn nữa ở nội thất của RX, đó là vật liệu chưa đủ tạo ra cái "wow" ngưỡng mộ như những cái xe từ châu Âu. Nhưng với một nội thất không quá phức tạp, chủ xe cũng dễ làm quen và an tâm hơn cho quá trình sử dụng.

Hãng xe Nhật cũng đề cao sự an toàn, khi với 350h hay 500h, dù cách nhau 1,5 tỷ, lượng công nghệ an toàn gần như không đổi. Người dùng có dàn 7 túi khí, camera 360 độ và đủ bộ ADAS như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, theo dõi làn đường, cảnh báo chệch làn, an toàn tiền va chạm và hệ thống hỗ trợ đỗ xe.

Với mức giá 3,5 tỷ đồng, RX350h Premium mang tới các trải nghiệm chắt lọc cho một mẫu xe sang sử dụng hàng ngày. Nội thất không quá mong manh để phải lo giữ gìn, cỗ máy không cực đoan để phải lo ghìm cương khó nhọc và thiết kế khiêm nhường, không quá bóng bẩy để phải lo xã hội dòm ngó.

Tức là, người dùng không phải lo chăm xe, mà ngược lại, chiếc xe biết cách chăm chủ. Một doanh nhân trẻ thành đạt có thể chọn chiếc xe thể thao cho ngày cuối tuần đường sá thông thoáng, cũng có thể lái một chiếc MPV hạng sang khi cả gia đình đi du lịch, nhưng sẽ nhặt lấy chìa khóa của RX350h cho mỗi ngày ra khỏi nhà để lao vào công việc.

Lexus RX 350h bản Premium Video: Lương Dũng

Đức Huy

Ảnh, video: Lương Dũng