Lexus RX 2026 thêm bản PHEV, giá 66.700 USD

Mẫu crossover hạng sang bổ sung hệ truyền động plug-in hybrid mới, thiết kế lại ngoại thất, bản tiêu chuẩn giá từ 51.200 USD.

Thương hiệu hạng sang Lexus của hãng xe Nhật Bản Toyota ra mắt RX 2026 cho thị trường Mỹ. Điểm nhấn của RX 2026 là có thêm lựa chọn hệ truyền động plug-in hybrid với bản RX 450h+ Premium giá 66.700 USD và bản 450h+ Luxury giá 73.300 USD.

Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ nhiều về hai phiên bản mới, nhưng dự kiến trang bị đầy đủ các tính năng, như cốp điện, mở cốp rảnh tay, cửa sổ trời toàn cảnh, vành 21 inch. Khách hàng có thêm ghế tích hợp sưởi và làm mát, bọc da cao cấp. Vô-lăng có sưởi, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng giải trí 14 inch. Hệ thống đèn viền nội thất với nhiều màu lựa chọn, âm thanh cao cấp 12 loa.

Bên cạnh hệ truyền động PHEV mới, RX 2026 còn là bản nâng cấp giữa chu kỳ, với 4 lựa chọn hệ truyền động. RX 350 lắp động cơ 2.4 tăng áp công suất 275 mã lực, mô-men xoắn cực đại 429 Nm.

Hai bản hybrid là 350h và 500h. Bản 350h có công suất 246 mã lực, mô-men xoắn 316 Nm, trong khi bản 500h có công suất 366 mã lực, mô-men xoắn 550 Nm.

Bản plug-in hybrid RX 450h+ lắp động cơ xăng 2.5 kết hợp với 3 môtơ điện và bộ pin lithium-ion 18,1 kWh, sản sinh tổng công suất 304 mã lực và phạm vi hoạt động thuần điện 61 km.

Theo kế hoạch, Lexus RX 2026 bán ra thị trường Mỹ vào cuối 2025, giá 51.200-73.300 USD. Mức giá này tăng nhẹ 600 USD so với bản cũ.

Minh Vũ