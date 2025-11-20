Lexus nâng trải nghiệm người dùng bằng âm nhạc

Lexus hợp tác hãng loa Mỹ Mark Levinson mang đến không gian âm nhạc nghệ thuật, nâng tầm trải nghiệm và cảm xúc bên trong mỗi chiếc xe sang.

Hãng xe sang Nhật Bản chọn cách tiếp cận đa giác quan bên trong mỗi chiếc Lexus, từ phần nhìn, nghe, chạm và ngửi thấy, nhằm chạm đến cảm xúc của người ngồi. Một trong số đó là trải nghiệm âm nhạc, thông qua hợp tác hãng loa Mỹ Mark Levinson.

"Sự đồng điệu trong cách tôn vinh cảm xúc đã khiến Lexus và Mark Levinson tìm thấy nhau, cùng kiến tạo chuẩn mực mới cho trải nghiệm âm thanh trên xe hơi, đưa âm nhạc chạm sâu vào cảm xúc", đại diện hãng nói.

Hệ thống 21 loa Mark Levinson trên RX 500h F Sport Performance. Ảnh: Lexus Việt Nam

Mark Levinson là một nhạc sĩ và kỹ sư âm thanh người Mỹ. Năm 1972, ông thành lập thương hiệu riêng, muốn tái hiện âm thanh chân thực và dần trở thành một trong những hãng loa xa xỉ cá nhân (Personal Luxury Audio). Đại diện Lexus Việt Nam cho biết, khả năng cách âm trên các dòng xe của hãng đã khiến đội ngũ kỹ sư Mark Levinson ấn tượng, và ký hợp tác chiến lược độc quyền vào năm 1998. Mẫu Lexus đầu tiên trang bị dàn loa của hãng này là chiếc LS 430 đời 2001. Từ đó, trải nghiệm âm nhạc từ dàn loa là một trong những điểm nhấn của mỗi chiếc Lexus đến ngày nay.

Cụ thể, các chuyên gia âm thanh của Mark Levinson đã làm việc cùng đội ngũ Lexus từ giai đoạn phát triển đầu tiên của mỗi chiếc xe, nhằm đảm bảo các chi tiết được tính toán dựa trên cấu trúc âm học, gồm 4 yếu tố cốt lõi: Spectral (Phổ âm), Spatial (Không gian), Dynamics (Động học), và Integrity (Tính toàn vẹn).

Ví dụ, khi lắp loa trầm (woofer) ở cửa sau Lexus LM, đội ngũ hãng loa đã tăng cường vật liệu và cấu trúc tấm ốp nhựa để loại bỏ rung động bất thường. Theo hãng này, từng dòng Lexus cụ thể sẽ được tinh chỉnh riêng hệ thống âm thanh.

Loa Mark Levinson trên cánh cửa chiếc Lexus LM. Ảnh: Lexus Việt Nam

Lắp đặt loa trầm (woofer) ở cửa sau Lexus LM, đội ngũ Mark Levinson đã tăng cường vật liệu và cấu trúc tấm ốp nhựa để loại bỏ rung động bất thường. Với từng dòng xe Lexus cụ thể, hệ thống âm thanh Mark Levinson sẽ được tinh chỉnh riêng, nhằm mang đến chất lượng âm thanh tốt nhất. "Trong thế giới Lexus, âm thanh không đơn thuần được nghe thấy, mà được cảm nhận, chạm tới và sống cùng", đại diện hãng nói.

Lexus đồng hành đêm nhạc "Nghe hương ngày thu"

Trong hành trình trải nghiệm cho người dùng, Lexus đồng hành Musique de Salon trong đêm nhạc "Sense Your Soul - Nghe hương ngày thu", cùng sommelier Huy Nguyễn, loạt tranh sơn dầu "Bóng nước - Bóng mùa thu" của họa sĩ Trần Thảo Hiền và món quà nước hoa độc bản mang hương mùa thu do Đức Trí sáng tạo.

Sân khấu đêm nhạc "Nghe hương ngày thu". Ảnh: Lexus Việt Nam

Đêm nhạc lấy hình ảnh chiếc lá bạch quả (Ginkgo), loài cây tượng trưng mùa thu Nhật Bản, nhằm mở ra hành trình cảm xúc và dẫn dắt người nghe. Nhạc sĩ Đức Trí cùng các nghệ sĩ: Mỹ Linh, Mỹ Anh, Văn Mai Hương, Anh Tú, Lân Nhã, Hà An Huy đã mang đến trải nghiệm âm nhạc cổ điển và hiện đại.

Thông qua đêm nhạc, Lexus muốn tái định nghĩa sự sang trọng, trở thành lựa chọn của khách hàng cao cấp theo xu hướng quite luxury (sang trọng thầm lặng), tức không cần phô bày, hướng đến khoảnh khắc vừa vặn, tinh tế.

RX 350h Premium - mẫu hybrid mới nhất của Lexus Việt Nam tại đêm nhạc. Ảnh: Lexus Việt Nam

"Đó giống như cảm giác khi bước vào khoang cabin những chiếc xe sang Lexus yên tĩnh, ngả người xuống lớp da mềm mịn được làm bởi những nghệ nhân Takumi Nhật Bản, nghe bản nhạc yêu thích qua hệ thống âm thanh Mark Levinson để khơi dậy những cảm xúc sâu nhất", đại diện hãng nói. "Lexus luôn hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Sự sang trọng thực sự được định nghĩa bằng cảm nhận, không bằng hào nhoáng, phô trương bên ngoài".

Quang Anh