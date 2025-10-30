Lexus LS concept - minivan có 6 bánh

Nhật BảnChiếc minivan cỡ lớn cần đến 4 bánh xe phía sau nhưng nhỏ hơn hai bánh phía trước.

Dòng xe LS hiện tại đang dần đi đến cuối vòng đời, và Lexus dường như đang cân nhắc nhiều phương án để giữ gìn thương hiệu LS. LS concept cho thấy hình dung nếu được biến đổi thành một chiếc xe van khổng lồ, lớn đến mức cần hai trục phía sau.

Phần đầu xe nổi bật với đèn LED góc cạnh, và cách mới để thể hiện hình dạng lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng. Đuôi xe cùng phong cách vuông vức. Phần thân thon dài. Chưa có thông số kích thước nào được công bố, nhưng LS concept trông hơn rất nhiều so với bất kỳ mẫu Lexus hiện tại nào.

Trong cabin, phía trước là hai ghế mang phong cách tương lai, có thể xoay lại để hướng về phía những người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng kiểu chữ Yoke. Các nút bấm lớn trên bảng điều khiển.

Những hàng ghế sau gợi nhớ đến các chuyến bay hạng thương gia quốc tế. Cửa sổ trời kéo dài, cửa sổ bên có cửa chớp. Những chi tiết bằng tre, và ánh sáng dịu nhẹ. Cửa bên mở trượt. Phần phía sau có thể nâng lên để chứa hàng hóa mà không gặp khó khăn ở những khu vực chật hẹp.

Không có thông tin chi tiết nào về loại hệ truyền động mà LS concept sử dụng, nhưng nhiều khả năng đó là một chiếc xe điện.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Car and Driver)