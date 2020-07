Lexus LM 300h giá hơn 10 tỷ đồng – MPV của thương gia

Ghế bọc da Semi-Aniline đục lỗ và chỉnh điện 8 hướng với 3 vị trí nhớ ghế. Vô-lăng ốp gỗ và da tích hợp các phím rảnh tay. Cửa sổ trời phía trước/sau có tên gọi Moon Roof cung cấp ánh sáng tự nhiên mang lại cảm giác rộng rãi cho khoang cabin. LM 300h sử dụng hệ thống âm thanh vòm 19 loa cao cấp của Mark Levinson Premium đi kèm bộ cân bằng âm thanh tự động (ASL – Automatic Sound Level).

LM 300h sử dụng nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống an toàn chủ động của Lexus Plus, cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn LTA, hỗ trợ chuyển làn với màn hình điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống đèn pha chủ động, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát lực kéo, phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và camera 360 độ.