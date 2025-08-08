Lexus LBX Morizo RR bản đặc biệt giá gần 50.000 USD

Mẫu xe gầm cao hạng sang bản đặc biệt thiết kế theo phong cách cá nhân hóa của Akio Toyoda, sản xuất giới hạn 100 xe, giá 49.600 USD.

Thương hiệu hạng sang Nhật Bản Lexus sẽ ra mắt bản giới hạn của LBX Morizo RR Original Edition cho thị trường nội địa vào tháng 10 tới. Được gọi là Phiên bản gốc (Original Edition), LBX Morizo RR tái hiện các thông số kỹ thuật của mẫu xe concept từng giới thiệu tại Triển lãm ôtô Tokyo 2024.

Bản Original Edition phân phối độc quyền tại Nhật Bản với 100 xe. Trong đó, 70 xe bán qua các đại lý Lexus và 30 xe còn lại bán thông qua hình thức bốc thăm may mắn. Khách hàng sẽ phải chi 49.600 USD cho LBX Morizo RR Original Edition, đắt hơn đáng kể so với LBC tiêu chuẩn giá 28.500 USD.

LBX Morizo RR Original Edition không được nâng cấp hiệu suất. Xe vẫn trang bị động cơ 3 xi-lanh dung tích 1,6 lít tăng áp, sản sinh công suất 300 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp Direct Shift hoặc số sàn 6 cấp iMT, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian điều khiển điện tử với bộ vi sai chống trượt Torsen trước/sau.

Lexus LBX Sport 2025 xuất hiện tại triển lãm ôtô quốc tế Indonesia (GIIAS) 2025. Ảnh: Lương Dũng

Bản đặc biệt có thêm lựa chọn kẹp phanh màu vàng và nội thất màu da bò Ochre, và bổ sung màu vàng đặc trưng Morizo trên viền lưới tản nhiệt và dây an toàn. Morizo là biệt danh của Akio Toyoda, chủ tịch hội đồng quản trị Toyota. Trên táp-lô còn gắn huy hiệu độc quyền cho phiên bản đặc biệt.

