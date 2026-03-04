Lexus khai tử xe điện đầu tiên của thương hiệu

Mẫu UX 300e là xe điện đầu tiên của Lexus và cũng là một trong số sản phẩm bán chậm nhất của thương hiệu.

Mẫu UX 300e - chiếc Lexus thuần điện đầu tiên - đã bị khai tử tại Anh sau 5 năm có mặt trên thị trường. Mẫu xe này đã bị xóa khỏi trang web của hãng, trong khi phiên bản hybrid UX 300h có ngoại hình tương tự vẫn còn.

Thông tin về việc UX 300e bị khai tử xuất hiện sau khi truyền thông Anh phát hiện chiếc xe này biến mất khỏi công cụ cấu hình trực tuyến của Lexus Anh. Người phát ngôn của hãng sau đó xác nhận với Auto Express rằng UX điện "bị ngừng bán vào cuối năm 2025", nhưng không đưa ra lý do.

Sau khi Lexus dừng bán UX300e tại Anh, dường như nhiều thị trường khác cũng sẽ làm theo, trong khi hãng hiện chưa có mẫu xe kế nhiệm nào được lên kế hoạch.

Xe điện Lexus UX 300e ra mắt năm 2019 và bán ở một số thị trường trên thế giới. Ảnh: Lexus

Đây có thể là kết quả của doanh số thấp kéo dài: chỉ chưa đến 3.400 chiếc UX 300e được đăng ký kể từ năm 2021. Để so sánh, số lượng xe Ford Puma bán ra trong tháng 1 năm nay còn nhiều hơn số lượng Lexus UX điện trong cả 5 năm.

UX 300e bị khai tử có nghĩa mẫu xe điện Lexus duy nhất hiện được cung cấp là phiên bản RZ lớn hơn. Bắt đầu từ 48.365 bảng Anh (51.100 USD), RZ lớn hơn và đắt hơn UX, cung cấp phạm vi hoạt động xa hơn đáng kể và sạc nhanh hơn.

UX 300e, với pin 54,3kWh, chỉ đi được 299 km trong chu kỳ thử nghiệm WLTP, và bị hạn chế bởi đầu nối sạc kiểu CHAdeMo lỗi thời. Mẫu RZ mới hơn có phạm vi hoạt động lên đến 556 km (tùy thuộc vào phiên bản), và có thể sạc 10-80% trong 28 phút nhờ tốc độ sạc tối đa 150 kW.

Khi UX 300e bị ngừng sản xuất, UX 300h vẫn được bán, nằm giữa hai mẫu SUV hybrid cỡ nhỏ LBX và cỡ trung NX. Có giá từ 38.095 bảng Anh (50.800 USD), UX 300h là đối thủ cạnh tranh với các mẫu xe như BMW X1 và Audi Q3 thế hệ mới nhất.

Mỹ Anh