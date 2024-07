Lexus khai tử IS tại Việt Nam

Mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ nhập Nhật của Lexus không được hãng nhập về bản mới từ đầu 2024.

Hai đại lý Lexus ở Hà Nội và TP HCM cho biết IS không có bản mới từ đầu 2024. Trên website của hãng, thông tin về Lexus IS không còn.

Đại diện Lexus Việt Nam xác nhận thông tin ngừng bán IS nhưng không nói rõ nguyên nhân cụ thể. Một số nhân viên bán hàng của Lexus cho biết, IS có doanh số thấp. Việc người dùng ưa chuộng các dòng xe gầm cao khiến hãng muốn tập trung đẩy mạnh các mẫu chủ lực như RX, NX.

Lexus IS tại sự kiện ra mắt bản mới hồi 2021 tại Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Điệp

Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, trước Lexus IS, mẫu Volvo S60 cũng đã ngừng bán từ đầu 2023. Đại diện thương hiệu Thụy Điển cho biết, doanh số thấp của S60 là nguyên nhân chính cho việc khai tử mẫu xe này.

Theo một chuyên gia bán xe sang tại TP HCM, phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ vốn là cầu nối cho khách từ xe phổ thông lên cao cấp hơn. Tầm ảnh hưởng quá lớn của Mercedes C-class và BMW Series 3 lắp ráp trong nước khiến các đối thủ còn lại như Volvo S60, Lexus IS hay Audi A4 nhập khẩu gặp khó.

Với riêng Lexus IS, thế hệ hiện tại ra mắt thị trường Việt Nam năm 2021. Trước khi ngưng bán, IS phân phối với ba phiên bản, gồm IS 300 Standard giá 2,13 tỷ, IS 300 Luxury giá 2,49 tỷ và IS 300h giá 2,82 tỷ đồng. Trong khi Mercedes C-class giá 1,388-2,179 tỷ đồng, BMW Series 3 giá 1,435-1,809 tỷ đồng, đều thấp hơn nhiều IS.

So với hai đối thủ Đức, Lexus IS có nhận diện yếu hơn trong phân khúc. IS mang thiết kế trẻ, cá tính ở ngoại thất nhưng nội thất ít trau chuốt và hiện đại như các đối thủ. Khả năng vận hành thể thao của Lexus IS cũng có phần thua thiệt hơn C-class hay Series 3.

Sau khi ngừng bán IS, phân khúc xe gầm thấp của Lexus hiện chỉ còn hai mẫu là ES và LS. Hiện tất cả xe Lexus đều nhập khẩu Nhật Bản.

Phạm Trung