Lexus IS 2025 bản đặc biệt giá từ 38.000 USD

Phiên bản đặc biệt mới của IS 300 và IS 300h trang trí ngoại thất màu đen và màu khói, giá 38.200-41.000 USD.

Thương hiệu hạng sang Nhật Bản Lexus giới thiệu phiên bản đặc biệt mới cho IS 2025 tại thị trường nội địa, gọi là F Sport Mode Black IV. Theo Lexus, đây là phiên bản thứ tư của dòng F Sport Mode Black và sẽ có sẵn trên IS 300 và IS 300h.

Bản đặc biệt F Sport Mode Black phân biệt với IS tiêu chuẩn bằng bộ vành hợp kim do BBS sản xuất. Bộ vành này sơn đen, đi kèm với một vài chi tiết trang trí màu đen ở ngoại thất như ốp gương, viền cửa sổ và chi tiết màu khói áp dụng cho mạ crôm.

Nội thất bản đặc biệt sử dụng miếng gỗ Ash chèn trên các tấm ốp cửa và vô-lăng. Cần số bọc da thật. Ghế thể thao bọc da Ultrasuede, tích hợp sưởi và thông gió. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch với giao diện chào mừng mới. Lexus bổ sung túi khí bên hông phía sau và màn hình quan sát toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn.

Động cơ trên các bản đặc biệt không đổi. IS 300 F Sport Mode Black IV giữ nguyên động cơ xăng 2.0 tăng áp công suất 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp Sport Direct Shift, dẫn động cầu sau.

IS 300h F Sport Mode Black IV lắp động cơ xăng 2.5 hút khí tự nhiên, công suất 176 mã lực, mô-men xoắn cực đại 221 Nm, kết hợp với môtơ điện công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Hộp số e-CVT.

Dòng IS 2025 nâng cấp nhẹ, như IS 500 thêm tùy chọn bọc da thật màu đen, trắng hoặc đỏ. Biến thể hiệu suất cao với gương hậu ngoài sơn đen và nhiều chi tiết màu khói ở ngoại thất. IS 300h trang bị ổ cắm nguồn điện ngoài (AC 100, 1.500 W) cho các phụ kiện ngoài.

IS 500 2025 trang bị động cơ 5.0 V8 công suất 475 mã lực, mô-men xoắn cực đại 535 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau.

Bản đặc biệt F Sport Mode Black IV của Lexus IS 300 và IS 300h có giá lần lượt là 38.200 USD và 41.000 USD tại Nhật Bản.

Trong khi tại thị trường Việt Nam, Lexus IS không có bản mới từ đầu 2024. Trên website của hãng, thông tin về Lexus IS không còn. Đại diện Lexus Việt Nam xác nhận thông tin ngừng bán IS nhưng không nói rõ nguyên nhân cụ thể.

Một số nhân viên bán hàng của Lexus cho biết, IS có doanh số thấp. Việc người dùng ưa chuộng các dòng xe gầm cao khiến hãng muốn tập trung đẩy mạnh các mẫu chủ lực như RX, NX.

Minh Vũ