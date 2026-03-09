Lewandowski: 'Những tiền đạo xuất chúng không được dạy từ học viện'

Robert Lewandowski chia sẻ với Sky Sports về sự thay đổi trong tư duy huấn luyện đang khiến những số 9 đẳng cấp dần tuyệt chủng, cũng như cách bản thân thích nghi với thời đại.

Lewandowski (giữa) ăn mừng cùng Marcus Rashford (trái) và Fermin Lopez trong trận Barca thắng SK Slavia Prague 4-2 ở Champions League ngày 21/2/2026. Ảnh: Reuters

"Khi nhìn lại kỷ lục 41 bàn sau 29 trận... Trời, thật khó tin!".

Ngay cả một người như Lewandowski cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi nhìn lại những con số thống kê ghi bàn của bản thân. Nhưng, chân sút người Ba Lan vẫn không quên dõi theo hành trình chinh phạt những cột mốc của Harry Kane ở đội bóng cũ Bayern Munich. Thủ quân tuyển Anh đang đe dọa kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải thể thức 34 vòng đấu của Bundesliga mà Lewandowski từng đạt được. Đã có 30 bàn sau 24 trận, Kane vẫn còn 10 vòng cuối để bắt kịp cột mốc 41 bàn không tưởng mà Lewy thiết lập ở mùa 2020-2021.

"Kane luôn ghi rất nhiều bàn thắng. Cậu ấy đang chơi thực sự xuất sắc", Lewandowski ngưỡng mộ, nhưng lưu ý một chi tiết quan trọng. "Nhưng khi nhìn lại, tôi đã lập kỷ lục đó chỉ trong 29 trận. Nếu tôi chơi đủ 34 trận, tôi chỉ có thể tưởng tượng mình còn ghi được nhiều bàn hơn nữa. Nhờ có cậu ấy mà giờ tôi càng thấy tự hào hơn về kỷ lục của mình".

Việc Lewandowski tự hào nói về những thống kê của bản thân là có cơ sở, bởi đến nay trong sự nghiệp nhà nghề, anh đã ghi hơn 700 bàn ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với Sky Sports, chủ đề còn là về bí quyết để trở thành một tiền đạo hàng đầu, và cầu thủ 37 tuổi quan tâm đến nhiều thứ hơn là chỉ những pha lập công.

Top 20 bàn thắng của Lewandowski Top 20 bàn thắng của Lewandowski.

Lewandowski đang bước vào mùa giải thứ 22 trong sự nghiệp. Anh đã chứng kiến những xu hướng bóng đá đến rồi đi, như lối chơi thực dụng, trực diện kiểu Anh đang trỗi dậy mạnh mẽ mùa này. Nhưng gần đây, anh nhận thấy một thay đổi sâu sắc hơn: sự biến mất của tính cá nhân và ngẫu hứng trên sân. Những "kẻ dị biệt" không còn nhiều đất diễn.

"Tất nhiên, bạn vẫn có những cầu thủ độc bản hoặc khác biệt", anh nói. "Nhưng chắc chắn là ít hơn trước. Từ các học viện, bạn thấy quá nhiều cầu thủ giống hệt nhau. Cách họ muốn học, cách họ chơi bóng giống như ‘sao chép và dán’. Giống như một dây chuyền sản xuất hàng loạt vậy".

Lewandowski tin rằng thế giới đang thay đổi quá nhanh và chỉ ra những áp lực khác nhau đang đặt lên các cầu thủ trẻ ngày nay, cũng như những hạn chế trong lối sống của họ. Nhưng theo anh, đây không phải là môi trường lý tưởng để nhào nặn nên những tiền đạo đẳng cấp thế giới.

"Tiền đạo là một vị trí rất khác biệt", anh giải thích. "Bạn không thể học cách trở thành một tiền đạo xuất chúng chỉ từ học viện. Bạn phải khác biệt cái đã. Trước tiên bạn phải tư duy khác. Tôi thấy điều đó đang ít dần đi qua từng năm. Nó không chỉ là kỹ năng. Tư duy là thứ quan trọng nhất để bạn khác biệt với phần còn lại của đội. Bạn không thể làm giống hệt những gì cả đội làm. Bạn không thể chỉ đứng yên ở vị trí mà đội bóng hay ai đó mong đợi".

"Không, một tiền đạo phải biết mình nên đi đâu, bóng sẽ đến đâu vì chỉ có bạn trên sân mới cảm nhận được điều đó. Bạn phải có loại trực giác này", tiền đạo sinh năm 1988 nhấn mạnh. "Tôi nhớ một lần trò chuyện với Pep Guardiola nhiều năm trước. Chúng tôi đang nói về chiến thuật, và ông ấy bảo rằng có thể giúp đưa bóng đến vùng cấm cho tôi, 'nhưng đừng bao giờ nghe bất kỳ HLV nào cố bảo cậu rằng phải chạy cắt mặt cột gần hay cột xa'. Ông ấy nói 'Những gì tôi thấy là cậu biết chính xác mình nên đi đâu'. Tôi có loại bản năng đó, một cảm giác từ bên trong giúp tôi biết chính xác vị trí mình cần có mặt. Tôi cần có sự tự do. Nếu có tự do, tôi có thể mang đến màn trình diễn tốt nhất".

Lewandowski gia nhập Bayern dưới thời Guardiola vào hè 2014. Trong hai mùa tiếp theo dưới trướng chiến lược gia người Tây Ban Nha, anh đã ghi 67 bàn sau 100 trận. Đó là quãng thời gian mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về bóng đá.

"Với Pep, tôi bắt đầu hiểu bóng đá theo một cách khác", Lewandowski chia sẻ. "Không chỉ dưới góc độ một cầu thủ, mà hơi giống một HLV. Nhiều người nghĩ tôi chỉ chăm chăm ghi bàn mà không màng đến chiến thuật. Nhưng điều đó không đúng. Cuối cùng, tôi hiểu rằng nếu đội bóng chơi tốt hơn, nếu chúng tôi vận hành chiến thuật tập thể tốt hơn, việc ghi bàn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó là lẽ tự nhiên".

Lewandowski và HLV Guardiola khi còn cộng tác cùng nhau ở Bayern Munich.

Một lời chỉ trích khác mà Lewandowski kịch liệt bác bỏ là vấn đề tuổi tác đang ảnh hưởng đến thể lực của anh. "'Gã ta già rồi nên không chạy được nữa', những người chỉ trích hay nói vậy", anh trích dẫn một ý kiến điển hình.

"Nhưng tôi đã kiểm tra các thông số của mình và so sánh với các tiền đạo cũng như cầu thủ tấn công khác, và tôi luôn nằm trong nhóm những người pressing nhiều nhất trong trận. Đôi khi những gì người ta bàn tán thật nực cười vì nó chẳng có căn cứ gì cả. Nhưng với một số người, việc tìm một lý do như vậy để viết về ai đó thì dễ dàng hơn nhiều", chân sút đã ghi 14 bàn mùa này cho Barca tuyên bố.

Lewandowski thừa nhận anh chưa xác định được bến đỗ cho mùa tới. Trong bối cảnh hợp đồng với Barca sẽ đáo hạn vào hè này và thời gian ra sân đang dần sụt giảm, những đồn đoán về tương lai của tiền đạo người Ba Lan bắt đầu xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân không hề vội vàng.

"May mắn là tôi không gặp áp lực nào cả", anh nói. "Nếu ở tuổi 30 hay trẻ hơn, cảm giác có lẽ đã khác. Khi đó, tôi sẽ kiểu 'Mình phải biết chính xác mình sẽ đi đâu'. Nhưng lúc này, tôi chưa cần phải biết điều đó. Tôi có sự kiên nhẫn. Tôi sẽ dành cho mình khoảng ba tháng để quyết định xem bản thân thực sự muốn gì. Chỉ riêng tôi quyết định thôi".

Hiện tại, Lewandowski có cuộc sống ổn định tại Barcelona, nơi anh và gia đình "có mọi thứ mình cần". Việc chuyển đến Ngoại hạng Anh dường như là một cái duyên không thành. Từng có câu chuyện nổi tiếng về việc núi lửa phun trào đã làm đổ bể cuộc thương thảo giữa anh và Blackburn của Sam Allardyce, hay lần anh suýt gia nhập Man Utd của Sir Alex Ferguson.

"Nhưng khi đó, Borussia Dortmund đã không để tôi đi. Có lẽ ai đó đã định sẵn rằng tôi nên chơi ở đây thay vì ở kia. Suy cho cùng, tôi hoàn toàn hài lòng với sự nghiệp của mình!", Lewandowski khẳng định.

Lewandowski cùng vợ con chụp ảnh dịp Giáng sinh năm 2024. Ảnh: BFC

Nếu thương vụ chuyển đến Old Trafford năm xưa thành hiện thực, Lewandowski có lẽ đã sớm sát cánh cùng Rashford. Nhưng dòng đời xô đẩy, cả hai đang là đồng đội trong phòng thay đồ Barca.

"Sau vài buổi tập, tôi không còn bất ngờ trước bộ kỹ năng của Marcus nữa. Cậu ấy có tiềm năng cực lớn", Lewandowski cho biết. "Cậu ấy có mọi thứ: tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm, thuận cả hai chân, kỹ thuật cá nhân... Marcus là mẫu cầu thủ mà nếu bạn trao cho sự tự tin và niềm tin, cậu ấy có thể đáp lại gấp 200%. Cậu ấy lại còn là một chàng trai rất tử tế. Chúng tôi hay trò chuyện vì ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ, và còn chơi cả bóng bàn nữa. Tôi nhận thấy cậu ấy rất hiền, nhưng cũng chính vì thế mà cậu ấy cần một điểm tựa phía sau. Nếu có được sự tự tin, cậu ấy thực sự có thể trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất".

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Ai là người thắng trong các trận bóng bàn? "Cậu ấy có tiến bộ, nhưng chưa thắng nổi tôi trận nào đâu! Chắc Marcus phải tìm đối thủ khác thôi!", Lewandowski bật cười sảng khoái khi nói về bản tính háo thắng của chính mình.

Nhưng cũng chính khao khát chiến thắng đó, cùng kinh nghiệm của một ngôi sao đã 12 lần VĐQG tại Đức và Tây Ban Nha, biến anh thành nhân tố không thể bỏ qua trong giai đoạn nước rút của Barca. Chấn thương hốc mắt gặp phải trong trận gặp Villarreal hôm 28/2 sẽ không thể khiến anh rời xa sân cỏ quá lâu.

"Mùa giải giờ mới thực sự bắt đầu", Lewandowski nói. "Chúng tôi phải sẵn sàng cho giai đoạn quan trọng nhất. Bạn luôn phải trong tư thế sẵn sàng. Luôn phải tự hỏi mình có thể làm gì tốt hơn, làm gì nhiều hơn? Bạn phải nghĩ về bóng đá 24 giờ mỗi ngày. Bạn cần duy trì cảm giác khao khát nhiều hơn nữa". Cơn khát ghi bàn và chiến thắng của Lewandowski dường như vẫn chưa bao giờ nguôi.

Hoàng Thông (theo Sky Sports)