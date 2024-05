Lewandowski không được nhận Quả Bóng Vàng 2020

Giám đốc giải thưởng Quả Bóng Vàng, ông Nicolas Manissier phủ nhận tin đồn tạp chí France Football sẽ trao giải thưởng năm 2020 cho Robert Lewandowski.

"Tôi sẽ lên tiếng để xóa bỏ mọi tin đồn về việc này", ông Manissier nói trên kênh RAC1 hôm 16/5. "Lúc này, chúng tôi không hề xem xét trao Bóng Vàng 2020 cho Lewandowski. Một tổ chức bóng đá như France Football có những quy định riêng, và chúng tôi phải tôn trọng điều đó".

Tiền đạo Robert Lewandowski trong lúc khởi động trước trận Barca gặp Porto trên sân Dragao, Bồ Đào Nha, bảng H Champions League ngày 4/10/2023. Ảnh: Reuters

France Football hủy giải thưởng năm 2020, vì Covid-19 khiến giải vô địch Pháp Ligue 1 mùa 2019-2020 bị hủy giữa chừng. Quyết định của tạp chí khi đó gây tranh cãi, bởi các giải hàng đầu khách ở châu Âu vẫn diễn ra, dù không có khán giả. Lewandowski tỏa sáng khi đó, với cú ăn ba cùng Bayern Munich, đồng thời đoạt giải The Best từ FIFA.

Bóng Vàng được coi là giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá, được tạp chí France Football tổ chức trao từ năm 1956, do các nhà báo và chuyên gia bình chọn. Trong khi, The Best chỉ được coi là giải thưởng hạng hai, dù được các HLV, đội trưởng đội tuyển và nhà báo lựa chọn. Lewandowski từng nhiều lần nói rằng anh vẫn muốn nhận được Bóng Vàng 2020, cho dù được trao muộn nhiều năm.

Năm 2021, Bóng Vàng trở lại và Lewandowski dù giành Giày Vàng châu Âu, chỉ về thứ hai với 580 điểm, so với người thắng cuộc Lionel Messi 613 điểm. Đó cũng là lần duy nhất tiền đạo Ba Lan vào Top 3 Quả Bóng Vàng.

Lewandowski rời Bayern sang Barca hè 2022, nhưng không còn giữ được phong độ ghi trên 40 bàn trong bảy mùa liên tiếp ở Đức. Sau 92 trận cho Barca, tiền đạo 36 tuổi ghi 57 bàn, và không còn nhiều cơ hội đoạt Bóng Vàng. Bởi CLB xứ Catalonia đang trong giai đoạn chuyển giao, còn đội tuyển Ba Lan khó tranh chức vô địch Euro 2024.

Hiện tại, chưa có cầu thủ nào sinh sau năm 1987 nhận được Bóng Vàng, nhưng điều này có thể thay đổi năm 2024. Theo các nhà cái Anh, tiền đạo 24 tuổi Vinicius Junior đang có nhiều khả năng giành giải nhất, sau đó đến Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Harry Kane và Toni Kroos. Messi đang giữ kỷ lục giành tám Quả Bóng Vàng, chỉ là ứng viên thứ tám cho giải năm nay.

Hoàng An