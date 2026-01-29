Lewandowski bắt kịp một kỷ lục của Messi

Robert Lewandowski chạm mốc ghi bàn vào lưới 40 đối thủ khác nhau tại Champions League sau đường dọn cỗ của đàn em Lamine Yamal, qua đó bắt kịp kỷ lục của Lionel Messi.

Lewandowski bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở hiệp một trận đấu trên sân Camp Nou, nhưng không mắc sai sót nào khi cơ hội tiếp theo đến ở phút 48. Anh đón đường chuyền dọn cỗ của Lamine Yamal để dứt điểm cận thành, hạ thủ môn Copenhagen Dominik Kotarski, gỡ hòa 1-1 cho Barca.

Đây là pha lập công thứ tư của chân sút sinh năm 1988 trong năm 2026 và là lần đầu tiên anh xé lưới Copenhagen. Với "nạn nhân" mới nhất này, Lewandowski đã ghi bàn vào lưới 40 đội khác nhau tại Champions League, qua đó bắt kịp kỷ lục ở thống kê này mà Messi từng lập trong 19 năm khoác áo Barca rồi PSG (2004-2023).

Thống kê này một lần nữa khẳng định vị thế huyền thoại của Lewandowski ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Lần lượt trong các màu áo Dortmund, Bayern rồi Barca, tiền đạo này đã có 15 mùa liên tiếp nổ súng tại Champions League, hiện đứng thứ ba trên top cầu thủ ghi bàn nhiều mọi thời với 107 bàn sau 139 trận. Anh chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (140 bàn sau 183 trận) và Messi (129 bàn sau 163 trận).

Xét về hiệu suất, trong khi Messi dẫn đầu với 0,79 bàn/trận, Lewandowski đã vươn lên mức 0,77 bàn/trận, chính thức vượt qua thông số của Ronaldo (0,76 bàn/trận). Ngoài ra, với 21 bàn cho riêng Barca ở Champions League, anh cũng đã cân bằng thành tích của Neymar và Patrick Kluivert để lọt vào top 4 chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB ở đấu trường này.

Lewandowski dứt điểm trong trận Barca thắng Copenhagen 4-1 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Camp Nou ngày 28/1. Ảnh: FC Barcelona

Trong trận đấu hôm qua, sau khi Lewandowski gỡ hòa, Barca vượt lên ở phút 60. Lần này, Yamal trực tiếp lên tiếng với pha xử lý sát vùng cấm trước khi tung cú dứt điểm. Bóng chạm người cầu thủ Copenhagen đổi hướng, vẽ nên một đường cong hoàn hảo đánh bại thủ môn Kotarski. Kể từ đó, gã khổng lồ xứ Catalonia hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Dấu ấn của Lewandowski còn được nhìn thấy ở tình huống mang về quả penalty phút 69, từ đó Raphinha sút 11m thành công, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barca. Ở phút 85, Rashford ấn định chiến thắng 4-1 bằng một pha đá phạt hàng rào đẹp mắt.

Hà Phương tổng hợp