Lewandowski: 'Barca cần tinh quái hơn'

Theo tiền đạo Robert Lewandowski, Barca sẽ không bị loại từ vòng bảng Champions League, nếu xử lý tinh quái hơn trong một số tình huống.

"Rõ ràng tôi không hài lòng, Barca lẽ ra phải vào vòng knock-out Champions League", Lewandowski nói với La Vanguardia - tờ báo có trụ sở tại Barcelona và là tờ báo hàng đầu của Catalonia - ngày 30/10. "Nhưng trước khi đến Barca, tôi biết trước việc mùa giải đầu tiên chắc chắn sẽ khó khăn hơn thông thường".

Lewandowski thất vọng trong trận Barca thua Bayern 0-3 tại Camp Nou ở lượt năm bảng C Champions League ngày 26/10. Ảnh: AFP

Được Barca tuyển mộ từ Bayern với giá 50 triệu USD, Lewandowski thăng hoa với 18 bàn qua 17 bàn trên mọi đấu trường, gồm 13 bàn tại La Liga và năm bàn ở Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo Ba Lan không thể giúp Barca cải thiện thành tích ở đấu trường châu lục, khi bị loại từ vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp. So với mùa trước, Barca thậm chí rời cuộc chơi sớm một lượt do chỉ có bốn điểm sau năm trận ở bảng C, trong khi Bayern dẫn đầu với 15 điểm và Inter có 10 điểm.

Theo Lewandowski, Barca đá tốt, nhưng bị loại sớm ở Champions League vì những tình huống cụ thể. "Chúng tôi cần tinh quái hơn trong một số tình huống", ngôi sao Ba Lan phân tích. "Đôi khi trong bóng đá, bạn phải biết làm thế nào để thắng, chứ không đơn thuần là chơi thế nào. Việc này đã xảy ra với Barca".

Trái ngược với phong độ tại Champions League, Barca thi đấu ấn tượng tại La Liga. Cuối tuần qua, chủ sân Camp Nou thắng hạ chủ nhà Valencia 1-0 nhờ bàn duy nhất của chính Lewandowski, trong khi Real bị Girona cầm chân 1-1. Những kết quả này giúp Barca thu hẹp khoảng cách tới ngôi đầu xuống một điểm.

Lewandowski tin Barca đang đi đúng hướng, và hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình cải tổ dưới thời HLV Xavi. "Barca vẫn trong quá trình tái thiết và cần thời gian", tiền đạo 34 tuổi nhấn mạnh. "Tôi tin những thất bại này sẽ giúp chúng tôi phát triển với tư cách tập thể, và mọi thứ sẽ khác ở mùa tới. Tôi không mong chờ việc đến Barca rồi tất cả tốt đẹp ngay mùa đầu".

Theo danh sách được công bố ngày 31/10, Lewandowski, Memphis Depay, Ronald Araujo, Sergi Roberto và Andreas Christensen là những cầu thủ đội một của Barca không sang CH Czech đấu Viktoria Plzen ở lượt cuối Champions League. Ngoài ra, Sergio Busquets vắng mặt vì án treo giò, trong khi Eric Garcia và Jules Kounde không thể thi đấu vì chấn thương.

Thay vào đó, Xavi trao cơ hội cho bốn tài năng trẻ của lò La Masia, gồm Marc Casado, Alvaro Sanz, Ilias Akhomach và Alex Valle. Trong đó, Casado thường xuyên được đôn lên đội một từ đầu mùa và được Xavi đánh giá cao khi có thể đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự và cả hậu vệ phải. Cầu thủ 19 tuổi dự bị cả hai lượt gặp Inter tại Champions League và một số trận đấu ở La Liga. Trong khi đó, Akhomach và Sanz đã ra mắt đội một Barca mùa trước, nhưng chưa được trao cơ hội từ đầu mùa, còn Valle đang chờ trận đấu đầu tiên.

Hồng Duy