Levoit Vital 200S - máy lọc không khí cho nhà có thú cưng

Thành phần quan trọng nhất trong máy là bộ lọc H13 True HEPA - loại cao cấp nhất hiện nay trong các máy lọc sử dụng cơ chế lọc HEPA. Máy nhờ vậy có thể giữ lại 99,97% hạt bụi kích thước 0,3 micromet trong không khí.

Bên cạnh lớp HEPA, phần lớp trong của màng lọc có than hoạt tính giúp lọc khói, khử mùi hôi bao gồm mùi thức ăn và mùi vật nuôi. Máy sẽ có công nghệ ARC Formular hỗ trợ kéo dài tuổi thọ bằng cách phân hủy hóa học các phần tử mắc kẹt trong bộ lọc than hoạt tính. Đây là lý do Levoit cho biết thời hạn dùng lõi lọc tiêu chuẩn là một năm trong khi nhiều hãng khác dùng màng lọc HEPA là 6 tháng.

Giá thay bộ lọc cho Vital 200S là hơn 900.000 đồng, tương đương loại dành cho máy lọc Xiaomi Air Purifier 4.