Leonardo DiCaprio gây ấn tượng với vai diễn mới

Tài tử Leonardo DiCaprio nhận nhiều lời khen khi hóa thân người cha tìm con gái bị bắt cóc trong "One Battle After Another".

Phim của đạo diễn Paul Thomas Anderson lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland (1990) của Thomas Pynchon. Nội dung xoay quanh thành viên của một tổ chức cách mạng tên Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), sống ẩn dật cùng con gái Willa (Chase Infiniti). Câu chuyện bắt đầu khi Col. Steven J. Lockjaw (Sean Penn), một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, cùng kẻ thù cũ của Bob bất ngờ trở lại sau 16 năm để trả thù. Khi con gái Willa mất tích trong bối cảnh hỗn loạn do Lockjaw gây ra, Bob tái ngộ những đồng đội từng sát cánh.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another", sẽ ra rạp trong nước ngày 26/9. Video: Warner Bros.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận 98% điểm "tươi" từ 147 bài đánh giá. Giới chuyên môn cho rằng tác phẩm có chiều sâu về đề tài chính trị, pha trộn giữa hài kịch đen tối, hành động và những mảng chuyện cảm động về tình cha con. Trong đó, màn thể hiện của DiCaprio trong vai chính tạo nên những phút giây hài hước lẫn cảm động.

Hollywood Reporter khen tài tử thể hiện xuất sắc vai Bob Ferguson, mang lại chiều sâu cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm của nhân vật. Anh truyền tải tâm lý của một người cha tuyệt vọng cố gắng cứu con gái giữa cuộc chiến cực đoan.

BBC nhận xét Leonardo DiCaprio là "trái tim cảm xúc" của tác phẩm, nhất là trong những trường đoạn diễn viên thể hiện sự yếu đuối và nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi trong thế giới hỗn loạn. Variety nhận định vai diễn hấp dẫn, diễn viên thành công trong việc bộc lộ góc khuất nội tâm của nhân vật, giúp làm nổi bật sự chia rẽ xã hội. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ cho rằng DiCaprio là ứng viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh năm sau, trong đó có Oscar 2026.

Tạo hình của Leonardo DiCaprio trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Ngoài diễn xuất của DiCaprio, nhiều nhà phê bình cho rằng tác phẩm mới của Paul Thomas Anderson tiếp tục khẳng định tài năng chỉ đạo của ông. Nhà làm phim khai thác tâm lý nhân vật, đồng thời phản ánh các vấn đề xã hội đương đại. Trang Deep Focus Review viết: "Với thời lượng dài và dàn diễn viên ấn tượng, One Battle After Another mang dáng dấp sử thi nhưng vẫn có nét cá nhân của đạo diễn khi khai thác bối cảnh nước Mỹ cùng những mất mát của con người".

Theo Film Stage, Steven Spielberg đánh giá cao dự án khi phản ánh sâu sắc các vấn đề xã hội. "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi thưởng thức tác phẩm. Anderson dẫn dắt cảm xúc khán giả, cho họ cơ hội bật cười để giải tỏa căng thẳng, rồi ngay lập tức dập tắt tiếng cười ấy, buộc người xem phải đối diện với sự thật ẩn sau những tình huống tưởng chừng phi lý", đạo diễn nói.

Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Kate Winslet - Leonardo DiCaprio trong phim "Titanic" Leonardo DiCaprio đóng cùng Kate Winslet trong "Titanic". Video: Paramount Pictures

Paul Thomas Anderson, 55 tuổi, là đạo diễn người Mỹ, tham gia làm phim khi còn nhỏ. Theo Esquire, chỉ sau hai ngày nhập học chương trình điện ảnh của Đại học New York, Anderson bỏ ngang để làm trợ lý sản xuất, đồng thời thực hiện phim ngắn Cigarettes & Coffee (1993).

Phim của Anderson thường mang yếu tố tâm lý kịch tính, nổi bật với các nhân vật tuyệt vọng, gia đình bất ổn, miêu tả sự cô lập thông qua hình ảnh táo bạo, cảnh quay dài không cắt. Tác phẩm đầu tay của ông - Hard Eight (1996) - chiếu ở hạng mục Un Certain Regard Liên hoan phim Cannes năm 1996. Sau đó, ông chỉ đạo Boogie Nights (1997) - giúp ông nhận đề cử Oscar đầu tiên hạng mục Kịch bản xuất sắc - và Magnolia (1999). Anderson được trao giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2002 cho phim Punch-Drunk Love. Tác phẩm gần nhất của Anderson là Licorice Pizza (2021), nhận ba đề cử Oscar, gồm hạng mục Phim hay nhất.

