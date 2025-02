Leonardo DiCaprio đóng phim mới của Martin Scorsese

Tài tử Leonardo DiCaprio tham gia phim về tội phạm do Martin Scorsese đạo diễn, đóng cùng Dwayne Johnson và Emily Blunt.

Theo Deadline, phim lấy bối cảnh Hawaii những năm 1960-1970. Một trùm tội phạm chống lại các băng nhóm khác để bảo vệ vùng đất tổ tiên của hắn.

Ban đầu, êkíp của Dwayne Johnson và Emily Blunt trình bày ý tưởng phim với Scorsese và DiCaprio. Sau đó, họ mời Nick Bilton viết kịch bản. Ngoài tham gia diễn xuất, DiCaprio đảm nhận vị trí nhà sản xuất dự án.

Leonardo DiCaprio trong phim "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019). Ảnh: Columbia Pictures

Giới chuyên môn nhận định tác phẩm là bom tấn được trông đợi của Hollywood trong thời gian tới. Leonardo DiCaprio và đạo diễn Scorsese từng hợp tác trong phim Killers of the Flower Moon (2023). Tài tử cũng ghi dấu ấn với các phim như The Aviator, The Departed, Gangs of New York và The Wolf of Wall Street.

Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Martin Scorsese, 83 tuổi, là đạo diễn người Mỹ gốc Italy. Giới chuyên môn đánh giá Scorsese là đạo diễn vĩ đại nhất còn sống, khi cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như Taxi Driver, Goodfellas, The Departed, The Aviator. Nhiều phim của Scorsese mô tả cách con người đối phó điều tiêu cực trong tâm hồn, phản ánh hiện thực xã hội. Suốt sự nghiệp, đạo diễn giành bốn giải BAFTA, ba giải Quả Cầu Vàng, một giải Grammy và một giải Oscar.

Trailer 'The Departed' Trailer "The Departed" - remake phim "Vô gian đạo" (Hong Kong) - của đạo diễn Martin Scorsese, có DiCaprio đóng chính. Video: Warner Bros.

Dự án còn đánh dấu sự tái hợp giữa Blunt và Johnson sau Jungle Cruise (2021). Theo Deadline, đô vật The Rock (nghệ danh của Dwayne Johnson) từ lâu ấp ủ thực hiện một bộ phim tại quê hương của anh. Mới đây, hai người đóng cặp trong Smashing Machine do Benny Safdi đạo diễn, dự kiến ra mắt cuối năm nay.

Quế Chi (theo Variety)