Leo núi bằng thang lơ lửng 1.500 m giữa trời ở Trung Quốc

Những người thích mạo hiểm có thể trải nghiệm điểm leo thang Via Ferrata giữa trời ở núi Thất Tinh, do Hiệp hội Khám phá Trung Quốc phát triển.

Các video trải nghiệm đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy du khách leo trên chiếc thang lơ lửng giữa trời, dài gần 170 m, xung quanh là những vách đá dựng đứng. Khung cảnh được miêu tả "như một bộ phim kinh dị ở vùng núi Alps".

Leo núi bằng cầu thang lơ lửng giữa trời ở Trung Quốc

Du khách được trang bị mũ bảo hiểm và đai an toàn xuyên suốt quá trình trải nghiệm. Theo đại diện ban quản lý, người leo không thể tự mở khóa an toàn nên sẽ không xảy ra trường hợp rơi tự do trong quá trình trải nghiệm.

Người tham gia phải đạt điều kiện về sức khỏe và cao tối thiểu 1,2 m. Những người có tiền sử cao huyết áp, bệnh tim không được chơi trò này. Hiện tại, điểm tham quan mới mở cho những người có tầm ảnh hưởng với giá vé trên 100 USD. Dự kiến, điểm tham quan chính thức hoạt động trong hai tuần tới.

Trung Quốc có nhiều điểm du lịch khiến người sợ độ cao "chóng mặt", như cầu kính Trương Gia Giới hay Blowing Flying Kisses - điểm chơi nhảy bungee từ độ cao gần 915 m ở thành phố Trùng Khánh.