Leo cầu thang để sống lâu hơn

AnhNghiên cứu mới cho thấy leo cầu thang là hoạt động giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ngừa bệnh tim cũng như đột quỵ hiệu quả.

Công trình do các nhà khoa học từ Đại học East Anglia và Quỹ Bệnh viện Đại học Norfolk thực hiện, trình bày tại Hội thảo Tim mạch Phòng ngừa châu Âu 2024.

"Nếu có thể lựa chọn giữa leo cầu thang và đi thang máy, hãy chọn leo cầu thang mỗi ngày vì điều này tốt cho tim của bạn", bác sĩ Sophie Paddock, người đứng đầu nghiên cứu, khuyến nghị. "Ngay cả những đợt vận động ngắn cũng có lợi cho sức khỏe, và việc leo cầu thang trong vài phút có thể trở thành một mục tiêu thực hiện trong cuộc sống hàng ngày".

Nhóm chuyên gia đã thu thập dữ liệu từ 9 nghiên cứu khác nhau về lợi ích sức khỏe của việc leo cầu thang, với hơn 480.000 người tham gia. Tình nguyện viên ở độ tuổi từ 35 đến 84, bao gồm những người khỏe mạnh và người có tiền sử bệnh tim.

Các bác sĩ cho rằng việc leo cầu thang có thể giảm 24% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm 39% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở những người thực hiện thói quen này so với người không thực hiện.

Bệnh tim mạch có thể tránh được chủ yếu thông qua việc tập thể dục. Tuy nhiên, hơn một phần tư người lớn trên thế giới không đạt được mức độ hoạt động vận động được khuyến nghị. Leo cầu thang là một cách tập thể dục thực tế và dễ tiếp cận nhưng thường bị bỏ qua.

Thu Hiền (Theo European Society of Cardiology)