Leo bộ 'như lên Everest' tại nhà ga cao nhất New York

MỹNhà ga Smith-9th Street cao 27 m, được xem là nỗi ám ảnh của dân Brooklyn khi thang cuốn thường xuyên hỏng, khiến việc leo bộ được ví "như leo Everest".

Giới chức New York gần đây công bố kế hoạch lắp đặt thang máy tại nhà ga Smith-9th Street cao 27 m ở Gowanus, Brooklyn. Đây là ga tàu điện ngầm cao nhất thành phố và là một trong những nhà ga cao nhất thế giới nếu tính chiều cao so với mặt đường. Nhà ga thông thường ở độ cao 10-15 m.

Ga Smith-9th Street được xây dựng từ năm 1933 và không có thang máy, chỉ được lắp thang cuốn trong cuộc đại tu cách đây 10 năm nhưng thang cuốn thường xuyên hỏng hóc.

"Mỗi ngày, người dân New York đều phải leo cầu thang bộ lên nhà ga này như thể đang leo lên đỉnh Everest, chật vật để bắt kịp tàu", Andrew Gounardes, nghị sĩ tại nghị viện bang New York, viết trong thông báo lắp đặt thang máy hồi tháng 8.

"Nếu phải ngồi xe lăn hay đẩy xe em bé, mang hành lý hoặc đơn giản như gặp khó khăn khi leo cầu thang thì coi như bó tay. Điều này cuối cùng cũng sẽ thay đổi", ông Gounardes bổ sung.

Tàu điện cập ga Smith-9th Street, nhà ga cao nhất New York. Ảnh: AP

"Việc leo lên nhà ga cao nhất trong hệ thống của MTA không nên là một bài kiểm tra sức bền", nghị sĩ bang Jo Anne Simon phụ trách khu vực Gowanus tỏ ủng hộ.

Nhà ga được xây dựng trên cao để phục vụ tàu thuyền đi qua dưới cầu 9th Street trên kênh đào Gowanus.

Francis Brown, chủ tịch Hiệp hội Cư dân Red Hook Houses East, nhấn mạnh dự án lắp đặt thang máy sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với người cao tuổi sống trong các tòa nhà gần đó.

Mario Nieto, một cư dân địa phương gặp vấn đề về di chuyển, cho biết bà không còn lựa chọn nào khác ngoài phải đi ngược lại, hướng đến ga Jay Street-MetroTech do ga Smith-9th Street quá cao. "Đối với chúng tôi, đây không phải lựa chọn khả thi. Chúng tôi không thể leo lên đó".

"Nhà ga này là cầu nối của chúng tôi với phần còn lại của thành phố, với công việc, trường học, bác sĩ và nhiều hơn thế", ông Brown nói. "Nhưng việc phải leo bộ lên sân ga trở thành rào cản thay vì là cầu nối".

Ông Angel Rolden, người phải chống gậy đi làm hàng ngày từ ga Smith-9th Street, cho biết ông mất đến 20 phút để leo thang bộ lên sân ga.

Kế hoạch lắp thang máy ở ga Smith-9th Street được thêm trong kế hoạch vốn 2025-2029 của Cơ quan Quản lý Giao thông đô thị New York (MTA). Chưa có thông tin cụ thể về thời điểm thi công hay nhà thầu phụ trách.

Các ga khác ở Brooklyn sẽ được lắp đặt thang máy bao gồm Court Street, Hoyt-Schermerhorn, 36th Street và 4th Ave-9th Street.

