'Lệnh Hồ Xung' Lữ Tụng Hiền thoát cơn nguy kịch

Tài tử Hong Kong Lữ Tụng Hiền cho biết trải qua hôn mê, thập tử nhất sinh, hiện được xuất viện.

Trên trang cá nhân ngày 24/8, diễn viên Mạch Cảnh Đình - vợ Lữ Tụng Hiền - cho biết hơn hai tháng qua, gia đình trải qua nỗi sợ hãi vì bệnh tình đến đột ngột. Tài tử 59 tuổi bị nhiễm trùng phổi do vi khuẩn, ban đầu không có triệu chứng rõ rệt nhưng sau đó ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Anh được điều trị ở phòng chăm sóc tích cực, trải qua hôn mê.

Bác sĩ cho biết trường hợp của Lữ Tụng Hiền hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng. Sau cơn nguy kịch, anh sụt khoảng 18 kg, hiện ở nhà tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe.

Lữ Tụng Hiền tại một cửa hàng chay hồi tháng 3. Ảnh: Weibo

Sau bài viết của vợ, tài tử nhận nhiều bình luận động viên, thăm hỏi của bạn bè. Tụng Hiền cảm ơn những lời động viên, cho biết giai đoạn nguy hiểm nhất, anh hôn mê không biết gì, chỉ có người thân lo lắng, vất vả, đau lòng. Diễn viên viết: "Lần này tôi hiểu được thế nào là thập tử nhất sinh. Mong mọi người chăm sóc tốt cho bản thân dù bận rộn đến mức nào".

Theo St Headline, trước khi mắc bệnh, Lữ Tụng Hiền hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, liên tục ghi hình phim, tham gia sự kiện. Anh và vợ còn kinh doanh nhà hàng chay. Họ gắn bó 31 năm, không sinh con.

Lữ Tụng Hiền đóng kiếm khách Lệnh Hồ Xung Lữ Tụng Hiền đóng kiếm khách giang hồ. Video: TVB

Lữ Tụng Hiền sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Diễn xuất Hong Kong năm 1989, nổi tiếng với Quyền vương, Thiện nữ u hồn, Hiệp cốt nhân tâm, Tiếu ngạo giang hồ (1996). Giới chuyên môn và phần lớn khán giả nhận định trong khoảng 10 phiên bản phim truyền hình chuyển thể tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ, tác phẩm năm 1996 thành công nhất. Lữ Tụng Hiền không quá đẹp trai nhưng lột tả được chất phong trần của Lệnh Hồ Xung. Khi phim công chiếu lần đầu, nhà văn Kim Dung nói: "Cậu ấy có ánh mắt và biểu cảm rất Lệnh Hồ Xung".

Như Anh (theo St Headline)