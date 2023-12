Lệnh cấm TikTok của bang Montana gặp cản trở

Quyết định cấm TikTok bắt đầu từ năm tới của bang Montana đã bị thẩm phán Mỹ ngăn chặn.

Hồi tháng 5, Greg Gianforte, thống đốc bang Montana, đã ký thông qua Dự luật 419 (SB419), trong đó quy định từ tháng 1/2024, người dùng ở bang này không được tải xuống ứng dụng của ByteDance. TikTok sau đó gửi đơn kiện lên tòa án liên bang tại đây hôm 22/5, cho rằng hành động của Montana vi phạm hiến pháp Mỹ đối với quyền sử dụng ứng dụng hợp pháp của người dân, ngăn mọi người tiếp cận một kênh liên lạc quan trọng.

Ngày 30/11, thẩm phán Donald Molloy chấp thuận lời phản đối của TikTok, cho rằng quy định của Montana vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dùng

Logo TikTok hiển thị trên màn hình smartphone và máy tính. Ảnh: Reuters

Động thái của TikTok cũng được một số tổ chức ủng hộ, như Ủy ban phóng viên về tự do báo chí (RCFP) và Chamber of Progress, tổ chức vận động hành lang phi lợi nhuận do Amazon, Apple và Google tài trợ. Trong khi đó, một nhóm khác gồm 18 bang, đứng đầu là Virginia, lại ủng hộ lệnh cấm của Montana.

Tại Mỹ, một số bang đã hạn chế sử dụng TikTok, nhưng chỉ giới hạn ở các thành viên chính phủ. Montana là bang tiên phong cấm người dân sử dụng ứng dụng video ngắn với lý do TikTok không xóa nội dung nguy hiểm đối với trẻ vị thành niên, cũng như thu thập dữ liệu người dùng cho mục đích gián điệp.

"Bất chấp nỗ lực của Montana trong việc bảo vệ SB419 như một cách để bảo vệ người tiêu dùng, hồ sơ hiện tại khiến gây nghi ngờ rằng cơ quan lập pháp và tổng chưởng lý của Montana chủ yếu nhắm mục tiêu vào vai trò bề ngoài của Trung Quốc đối với TikTok hơn là bảo vệ người tiêu dùng Montana", thẩm phán Molloy cho biết.

Emilee Cantrell, người phát ngôn của tổng chưởng lý bang Montana, cho biết lệnh cấm chỉ được áp dụng khi tòa án xem xét đầy đủ nội dung sự việc. "Chúng tôi mong muốn đưa ra lập luận pháp lý đầy đủ để bảo vệ luật người dân Montana khỏi việc Trung Quốc thu thập và sử dụng dữ liệu", bà nói.

Trong khi đó, TikTok ủng hộ quyết định của tòa án. "Chúng tôi rất vui vì thẩm phán đã bác bỏ luật vi hiến này. Hàng trăm nghìn người Montana có thể tiếp tục thể hiện bản thân, kiếm sống và tìm kiếm cộng đồng của mình trên TikTok", phát ngôn viên của TikTok cho biết.

Bảo Lâm (theo FT)