Lên phương án di dời hơn 586.000 người tránh bão Kajiki

Một ngày trước khi bão vào, Đà Nẵng lên phương án di dời nhiều người nhất với 210.000, tiếp theo là Thanh Hóa gần 170.000, Quảng Trị hơn 155.000.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 10h hôm nay, bão Kajiki đã mạnh 149 km/h, cấp 12-13, giật cấp 16 khi cách Nghệ An khoảng 585 km, cách Hà Tĩnh khoảng 560 km về phía đông. Trong 3 giờ tới, bão theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 km/h.

Ứng phó với bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết 7 tỉnh, thành phố ven biển Ninh Bình - Huế và Quảng Ngãi đã cấm biển. Trong đó, Hà Tĩnh, Huế cấm biển 18-19h hôm qua; Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi 5-8h hôm nay.

Đối với dân cư ở khu vực xung yếu, các tỉnh thành Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời hơn 152.000 hộ với gần 586.800 nhân khẩu. Trong đó, Đà Nẵng dự kiến di dời nhiều nhất với 52.500 hộ, 210.000 khẩu; Quảng Trị hơn 42.000 hộ, hơn 155.000 khẩu; Thanh Hóa gần 41.000 hộ, gần 170.000 khẩu; Huế hơn 16.300 hộ, hơn 52.100 khẩu.

Việc di dời được triển khai từ tối nay đến cách thời điểm bão vào khoảng 8 tiếng.

Bộ đội giúp dân gia cố nhà cửa trước bão ở TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Với tàu thuyền, báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng cho biết đến 6h hôm nay, biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện với 248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, tàu đang hoạt động ở Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa là 276, 1.921 người; neo đậu tại các bến là 49.000 tàu, 202.000 người và hoạt động tại khu vực khác là 10.330 tàu, 44.660 người.

Đối với tàu biển, phương tiện thủy nội địa, Bộ Xây dựng thông tin hiện khu vực Thanh Hóa - Đà Nẵng có 359 tàu biển, phương tiện thủy nội địa hoạt động.

Đối với nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh thành ven biển từ Thanh Hóa - Quảng Trị là 611 ha, có khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Với nông nghiệp, hiện diện tích lúa Bắc Trung Bộ có 294.500 ha, đã chín 1.010 ha, trỗ đến chín sáp 129.800 ha, làm đòng 143.000 ha. Diện tích cây ăn quả là 77.200 ha, trong đó chuối 17.700 ha; cây có múi 27.800 ha chuẩn bị thu hoạch. 57.000 ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.

Ảnh mây vệ tinh bão Kajiki lúc 10h. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Bắc Bộ có tổng 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng 66-95% dung tích thiết kế, 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Số hồ ở Bắc Trung Bộ là 2.323, dung tích bình quân đạt khoảng 71-82% dung tích thiết kế, 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh Thanh Hóa - Đà Nẵng có 37 vị trí trọng điểm xung yếu, ba công trình đang thi công.

Trong công điện chiều 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão Kajiki, đặc biệt là các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Địa phương phải khẩn trương sơ tán dân, cấm biển từ ngày 24/8, huy động lực lượng giúp dân chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực nguy cơ bị chia cắt.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ đạo địa phương đình hoãn các cuộc họp không cần thiết, hạn chế giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng; vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để xảy ra lũ chồng lũ, không để bị động bất ngờ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao nhiệm vụ theo dõi diễn biến bão và đảm bảo an toàn đê điều, sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo ứng phó bão tại Thanh Hóa, Nghệ An. Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão và mưa lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Gia Chính