Lên máy bay mới nhớ chưa tắt bếp gas ở nhà

Trung QuốcMáy bay vừa cất cánh, ông Wang hốt hoảng báo với tổ bay rằng mình quên tắt bếp gas ở nhà, khiến hãng bay phải triển khai cuộc giải cứu căn hộ từ xa.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Thượng Hải đi Singapore, đầu tháng 9. Trung tâm dịch vụ khách hàng ở mặt đất nhận được báo cáo của cơ trưởng, lập tức phát động cơ chế ứng phó khẩn cấp.

Ông Wang cung cấp địa chỉ nhà, mật khẩu khóa cửa và thông tin của ban quản lý khu dân cư, trung tâm dịch vụ đã tiến hành ba cuộc gọi trong khoảng 20 phút.

Cuộc gọi đầu, ban quản lý chung cư tỏ ra nghi ngờ, không đồng ý vào kiểm tra. Trong cuộc gọi thứ hai, nhân viên sân bay Thượng Hải kiên trì giải thích tính cấp bách của sự việc, đề nghị được hỗ trợ ngay. Ban quản lý cam kết cử người đến kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, họ gọi lại thông báo đã vào căn hộ của ông Wang, phát hiện bếp gas vẫn bật, trứng cháy khét, khói dày đặc. Nguy cơ hỏa hoạn được ngăn chặn thành công.

Trong cabin, ông Wang thở phào biết nhà mình an toàn. "Cảm ơn vì đã cứu ngôi nhà của tôi", ông nói.

Câu chuyện sau đó lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận về hàng nghìn bình luận. Mọi người cảm ơn trung tâm dịch vụ mặt đất đã khẩn trương, cứu được một ngôi nhà, bảo vệ sự an toàn cho cả tòa chung cư.

Tình trạng ra ngoài mới nhớ chưa tắt bếp gas ở nhà không hiếm. Năm 2022, một phụ nữ ở Nam Kinh trên chuyến bay đi Côn Minh hoảng hốt sau khoảng 50 phút cất cánh vì nghĩ rằng mình đã quên tắt gas. Cô lập tức nhờ tiếp viên hàng không hỗ trợ liên lạc với ban quản lý tòa nhà.

Cơ trưởng chuyến bay báo khẩn về trung tâm điều phối, từ đó kết nối với công ty quản lý bất động sản. Kết quả kiểm tra cho thấy bếp gas đã được tắt, van gas khóa chặt nhưng gia chủ đã quên khóa cửa.

Gần đây nhất, ngày 6/9, anh Ye tại thành phố Ngọc Hoàn (tỉnh Chiết Giang) trở về sau chuyến công tác dài ngày, phát hiện bếp gas vẫn cháy suốt 27 ngày anh đi vắng. Trước khi đi, anh sắc thuốc Bắc, quên tắt bếp. Khi trở lại, chiếc nồi đã cháy khô, đáy chuyển trắng vì bị nung quá lâu, gạch ốp tường quanh bếp cũng nứt.

Các thống kê trên thế giới cho thấy bếp gas là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây hỏa hoạn ở các khu dân cư. Các chuyên gia lưu ý cần có ý thức phòng cháy từ những thói quen nhỏ như luôn kiểm tra bếp, tắt lửa và khóa van gas trước khi ra ngoài hoặc đi ngủ; Tránh nấu nướng trong lúc bận rộn, mất tập trung, vì dễ quên; Chọn bếp gas có chức năng tự ngắt khi lửa tắt hoặc khi nồi cạn; Lắp đặt thiết bị báo khói, báo rò rỉ gas để phát hiện sớm nguy cơ; Cần có cơ chế phản ứng khẩn cấp, phối hợp với cư dân khi có nguy cơ hỏa hoạn.

