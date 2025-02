Lên mạng tìm người đánh rơi trâu chọi

Hà TĩnhThấy con trâu chọi rơi từ ôtô tải xuống đường, anh Nguyễn Văn An chở con vật về nuôi rồi đăng lên mạng xã hội, báo công an tìm chủ nhân.

Chiều 12/2, lãnh đạo xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, cho biết vừa biểu dương anh An, 41 tuổi vì có hành động đẹp khi bắt được gia súc bị đánh rơi đem trả lại cho người mất.

Trước đó khoảng 4h ngày 9/2, anh An lái xe máy chở gia súc thuê trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Đến xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, anh thấy ôtô tải cỡ lớn, phía sau có thùng chia làm hai tầng, chở nhiều gia súc chạy vụt qua.

Vài giây sau, con trâu nặng khoảng 300 kg từ trên ôtô tải rơi xuống đường, gần xe máy của anh An. Giật mình, anh ngã xuống đường, người trầy xước. Thấy tài xế xe tải chạy xa, không thể liên lạc, anh dùng dây thừng sẵn có neo con trâu tại bãi cỏ bên đường. Thời điểm đó trời mưa to, đường trơn.

Anh An (góc trái) trao trả lại con trâu cho anh Trường, ngày 10/2. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi chở thuê hai con trâu cho khách ở huyện Kỳ Anh, anh An quay lại dùng xe máy có lắp thùng chở con trâu rơi từ ôtô tải đưa về bãi đất trống của nhà văn hóa thôn ở xã Cẩm Trung chăm sóc. Anh sau đó trình báo công an xã, đăng thông tin lên mạng xã hội tìm chủ nhân để trả lại.

Công an xã Cẩm Trung cho biết chính quyền và nhiều người dân chia sẻ thông tin của anh An qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Đến ngày 10/2, xác định anh Trần Đăng Trường, 44 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là tài xế xe tải chở trâu. Anh Trường chở thuê gia súc cho một người ở Quảng Ninh.

Xác định đúng chủ nhân, Công an xã Cẩm Trung cùng anh An đã gọi anh Trường vào trao trả lại con trâu. Anh Trường trình bày ngày 9/2 chở thuê 14 con trâu trên ôtô tải có thùng hai tầng đưa từ tỉnh Long An ra miền Bắc. Khi xe chạy qua huyện Kỳ Anh, anh cảm nhận thùng xe rung lắc, nghĩ do đường xấu chứ không biết con vật rơi. Khi phát hiện hụt trâu anh đã rất lo lắng.

Anh An chia sẻ cũng là người đi chở gia súc thuê, mỗi chuyến được hơn 200.000 đồng, nhưng rất vất vả. Vì vậy anh hiểu tâm trạng của đồng nghiệp, phát hiện trâu rơi thì nhanh chóng tìm chủ nhân trả lại, giúp họ giảm bớt lo lắng.

"Rất may là thời điểm trâu rơi không có phương tiện qua lại cung đường trên, vì thế không xảy ra tai nạn", anh An nói và cho hay lúc đăng thông tin "trâu rơi từ ôtô" lên mạng xã hội, nhiều người gọi điện nhận mình là chủ con vật. Anh luôn bảo "cứ vào Hà Tĩnh gặp chính quyền, đưa giấy tờ để nhận lại".

Anh Trường là người đưa đầy đủ giấy tờ nhất, được chính quyền xác định đúng là tài xế đã chở con trâu. Theo nghề chở gia súc thuê hàng chục năm nay, anh Trường nhiều lần bị rơi gia súc nhưng đều không thể tìm, hoặc con vật bị chết khiến phải đền bù. Đây là lần đầu tiên anh được trả lại trâu.

Con trâu rơi là trâu chọi, giá thị trường khoảng 70-100 triệu đồng. Chủ nhân thuê anh Trường chở về để tham gia hội chọi trâu Đồ Sơn.

Đức Hùng