Lên mạng 'bóc phốt' chồng ngoại tình, tôi có sai gì không?

Bạn tôi sau khi phát hiện chồng ngoại tình đã bức xúc, liên tục đăng nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của các bên lên Facebook.

Cùng với việc bày tỏ nỗi đau và mất niềm tin vào chồng, cô ấy công khai các đoạn trò chuyện giữa hai người. Trong đó, ảnh chụp màn hình cho thấy người chồng thú nhận đã nói dối chuyện ở lại công ty để đi khách sạn với người tình, thậm chí thừa nhận đã mua nhà và xe cho cô gái này.

Không dừng lại ở đó, cô ấy còn đăng tin nhắn qua lại giữa mình và "tiểu tam" với nhiều lời lẽ nặng nề, kèm hình ảnh cá nhân của cô gái trên trang Facebook cá nhân.

Một lần, mẹ chồng nhắn tin khuyên cô "nên nghĩ cho con nhỏ", tha thứ cho chồng để hàn gắn gia đình. Bà phân tích rằng nhiều năm nay chồng cô là người gánh vác kinh tế, còn cô ở nhà chăm con. Những lời này khiến cô càng bức xúc, cho rằng mẹ chồng bênh con trai và không thấu hiểu nỗi đau của mình, nên đáp lại gay gắt. Ngay sau đó, toàn bộ nội dung trò chuyện với mẹ chồng cũng bị cô đưa lên Facebook.

Có lẽ cô ấy mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ từ bạn bè và người quen. Tôi và nhiều người thân đều hiểu, thông cảm cho tâm trạng của cô. Tuy vậy, khi thấy cô liên tục đăng tải thông tin riêng tư, tôi đã khuyên nhủ nên dừng lại, việc người chồng sai có thể giải quyết bằng pháp luật. Nếu không thể chung sống thì chọn ly hôn chứ công khai các đoạn trò chuyện riêng tư lên mạng có thể khiến cô gặp rắc rối về pháp lý.

Tôi đã góp ý nhưng cô ấy bỏ ngoài tai, tiếp tục đăng thêm nhiều nội dung riêng tư khác.

Xin hỏi, hành vi đăng tải tin nhắn cá nhân giữa vợ chồng, với "người thứ ba" và với mẹ chồng như vậy có bị coi là xâm phạm đời tư không? Đây có được xem là bí mật cá nhân mà người đăng không được phép công khai, nếu chưa có sự đồng ý của bên liên quan?

Độc giả Thùy Linh

>> Luật sư Lưu Quỳnh Trang tư vấn