Lên kế hoạch khám phá Hà Nội dịp nghỉ lễ 2/9

Du khách có thể tham gia các hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc, trải nghiệm các loại hình lưu trú độc đáo mùa lễ hội.

Hà Nội dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ (từ 29/8 đến 3/9), theo Booking.com, với nhiều trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và lưu trú độc đáo chờ du khách khám phá.

Kết hợp xem diễu binh và khám phá Thủ đô

Dịp lễ Quốc khánh, cùng không khí hào hùng của "ngày hội non sông" là thời điểm phù hợp để khám phá nét đẹp của Hà Nội. Ngoài thời gian xem diễu binh, du khách có thể đặt các tour có sẵn trên ứng dụng Booking.com như các lớp học nấu ăn, tour đi bộ hoặc xe máy khám phá phố cổ, tham gia các workshop như pha cà phê, tham quan làng nghề truyền thống, ghé thăm các di tích lịch sử như Văn Miếu, Quốc tử giám, nhà tù Hỏa lò hay food tour khắp thành phố.

Trải nghiệm loại hình lưu trú mới

Xu hướng du lịch 2025 của Booking.com cho thấy các loại hình lưu trú thay thế (alternative accommodation) ngày càng phổ biến, thu hút sự quan tâm của du khách. Với những ai muốn hòa mình vào nhịp sống địa phương, đặc biệt trong dịp lễ hội, các mô hình lưu trú phi truyền thống là lựa chọn đáng thử. Du khách có thể dễ dàng tìm kiếm những điểm lưu trú mới lạ bằng cách sử dụng Booking.com và áp dụng tính năng "lọc" (filter) để chọn theo nhu cầu.

Trong phần Filter, chọn "Loại chỗ ở" để tìm các hình thức lưu trú phi truyền thống mong muốn. Ảnh chụp màn hình

Với gia đình nhiều thế hệ, villa hoặc homestay nhiều phòng là lựa chọn phù hợp. Các cặp đôi có thể tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn, yên tĩnh trong khuôn viên resort hoặc trải nghiệm một đêm ngắm sao tại lều trại sang trọng. Người đi du lịch một mình có thể chọn nhà nghỉ hoặc khoang ngủ (capsule) để tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh những chuyến đi xa, "staycation" (du lịch tại chỗ) ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt khi người dân có dịp khám phá một góc nhìn mới về nơi mình sống, nhất là vào mùa lễ hội, sự kiện văn hóa. Với staycation, việc xác định địa điểm dựa trên nhu cầu kỳ nghỉ rất quan trọng. Nếu muốn chiêm ngưỡng các màn diễu binh hoành tráng, du khách có thể chọn khách sạn khu trung tâm để vừa gần tuyến diễu binh, vừa thuận tiện tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

Ngược lại, nếu tìm sự yên tĩnh, khu vực hồ Tây với các homestay, nhà nghỉ ven hồ, ẩn mình giữa thiên nhiên là lựa chọn lý tưởng. Nhiều gia đình thích "đổi gió" có thể chọn vùng ngoại ô như Ba Vì, Hòa Bình. Tại đây, bungalow và nhà nghỉ trang trại giữa khung cảnh yên bình mang đến trải nghiệm thư giãn, gần gũi thiên nhiên, giúp nạp năng lượng trước khi quay lại nhịp sống thường ngày.

Tuy nhiên, do nhu cầu đặt phòng, mua vé tham quan hay tour tăng cao vào dịp lễ khiến đây trở thành thời điểm "màu mỡ" cho các chiêu trò lừa đảo. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, du khách nên đặt dịch vụ qua các nền tảng uy tín. Booking.com cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7, giúp hành trình mùa lễ an toàn và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia chương trình Genius của Booking.com để nhận ưu đãi, đồng thời vẫn đảm bảo có những trải nghiệm đáng nhớ.

Genius cấp 1, chỉ cần tạo tài khoản, bạn sẽ trở thành thành viên Genius cấp 1 và nhận ưu đãi giảm giá ít nhất 10% cho một số chỗ nghỉ và dịch vụ thuê xe.

Genius cấp 2, sau khi tích lũy 5 lượt đặt phòng trong 2 năm, bạn sẽ nhận thêm các quyền lợi như bữa sáng miễn phí và nâng hạng phòng miễn phí tại một số khách sạn.

Genius cấp 3, với 15 lượt đặt phòng tích lũy trong hai năm, bạn sẽ mở khóa nhiều ưu đãi hơn nữa, bao gồm cả việc được hỗ trợ ưu tiên cho mọi lượt đặt trên nền tảng.

Đặt vé máy bay sớm

Giá vé máy bay biến động theo thời điểm đặt, số chỗ còn lại và nhu cầu thị trường. Đặt sát ngày thường khiến giá cao, ít lựa chọn hãng, giờ bay và chỗ ngồi. Lên kế hoạch sớm và "chốt" vé ngay giúp tiết kiệm chi phí, đảm bảo hành trình suôn sẻ mùa cao điểm.

Người lần đầu đặt vé có thể dùng các nền tảng trực tuyến như Booking.com, với giá hiển thị minh bạch, không phí ẩn và tính năng liên kết chuyến bay cho hành trình quốc tế.

Cân nhắc phương tiện di chuyển mặt đất

Bên cạnh vé máy bay, chuẩn bị kế hoạch di chuyển tại điểm đến cũng quan trọng để chuyến đi thoải mái. Du khách có thể đặt trước dịch vụ đưa đón sân bay trên Booking.com hoặc tìm hiểu các ứng dụng gọi xe phổ biến tại địa phương.

Du khách có thể lựa chọn tour tham quan bằng xe jeep, xe mô tô kiểu vintage cùng các hướng dẫn viên du lịch để tránh đông đúc. Ảnh: Booking.com

Muốn trải nghiệm "road trip" (di chuyển đường dài bằng xe riêng), nên thuê xe sớm từ đơn vị uy tín để đảm bảo xe sẵn sàng và hành trình khởi đầu thuận lợi.

