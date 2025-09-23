Lén chở lậu 40 tấn đường từ Campuchia về TP HCM

Tài xế Bùi Xuân Trọng, 33 tuổi, thừa nhận được thuê chở 800 bao đường cát lậu, trọng lượng 40 tấn, theo đường mòn từ Campuchia về TP HCM thì bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 23/9, Trọng bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bùi Xuân Trọng (phải) và tang vật trên xe. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Trọng được người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát lậu từ khu vực cửa khẩu quốc tế ở Đồng Nai về TP HCM với tiền công 8 triệu đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, người này giao cho Trọng một biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi lùi ngày 22/7/2025, nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Nhận lời, tài xế lái xe container rỗng từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực cửa khẩu, theo đường tiểu ngạch sang Campuchia. Sau khi nhận 800 bao đường cát (mỗi bao nặng khoảng 50 kg, tổng cộng khoảng 40 tấn), Trọng theo đường mòn về nước, né tránh cửa khẩu quốc tế.

Khi đến Quốc lộ 13 (đoạn thuộc phường Phú An, TP HCM), xe của Trọng bị cảnh sát chặn lại kiểm tra.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Nhật Vy