Leicester đẩy Chelsea vào bán kết Cup FA

AnhCùng sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, Chelsea thắng Leicester 1-0 tối 28/6 nhờ phút xuất thần của Ross Barkley.

Bàn thắng: Barkley 63'.

Lịch thi đấu dày vào cuối mùa, cộng thêm gánh nặng giành vé dự Champions League khiến cả Chelsea lẫn Leicester đều nhập cuộc một cách thận trọng. Họ cùng bố trí đội hình thấp, chuyền an toàn ở khu vực giữa sân, và trong khoảng 15 phút đầu chỉ tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến.

Phải tới phút 20, những cơ hội đầu tiên mới xuất hiện, khởi đầu bằng tình huống đoạt bóng từ giữa sân và sút xa của Youri Tielemans. Chín phút sau, Ben Chilwell đá phạt điểm rơi cho Jonny Evans băng vào cấm địa Chelsea. Dù không bị ai kèm, cựu trung vệ Man Utd lại đánh đầu hụt.

Barkley (trái) sút một chạm, ghi bàn duy nhất cho Chelsea. Ảnh: Reuters.

Với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, như đúng tuyên bố xoay vòng lực lượng trước trận của Frank Lampard, chơi chuệch choạc suốt nửa đầu hiệp một. Trong ba cầu thủ đá sau Tammy Abraham, duy nhất Christian Pulisic chơi đúng sức. Cầu thủ người Mỹ là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên cho đội khách, khi di chuyển và dứt điểm một chạm sát vạch 16m50. Bóng đi căng nhưng trúng vị trí mà Kasper Schmeichel chọn sẵn.

Suýt thủng lưới sau nỗ lực của Pulisic, nhưng Leicester cũng không vì thế mà đẩy cao tốc độ. Thiếu ngòi nổ James Maddison và chuyên gia tạt bóng bên cánh phải Ricardo Pereira, những đường lên bóng của "Bầy cáo" thiếu hẳn sức sát thương. Thống kê sau trận cho thấy, đội quân của Brendan Rodgers chỉ có đúng ba cú sút trúng đích, với hai trong số đó được thực hiện trong cấm địa.

Người dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ngoại hạng Anh Jamie Vardy đá trọn 90 phút, nhưng tỏ ra quá đơn độc. Cả trận, anh có hai lần dứt điểm và đều trong thế bị kèm chặt. Cuối hiệp một, Vardy bị Antonio Rudiger áp sát, be góc sút, dù được đồng đội Barnes chọc khe thuận lợi. Giữa hiệp hai, vẫn là Barnes tạo cơ hội cho Vardy sau nỗ lực đột phá, nhưng cú ra chân của tiền đạo sinh năm 1987 bị số đông hậu vệ áo trắng chặn lại.

Gilmour (phải), 19 tuổi, được HLV Lampard xếp đá chính tối 28/6. Ảnh: AP.

So với Leicester, thế công của Chelsea thậm chí còn thua sút. Họ dứt điểm ít hơn (8 so với 10), hưởng ít phạt góc hơn (5 so với 6), nhưng trong cú sút trúng đích đầu tiên và là duy nhất, Ross Barkley thành công. Cựu cầu thủ Everton xâm nhập cấm địa, đón đường treo bóng của Willian bên cánh phải, trước khi nhoài người sút chìm, đưa bóng qua nách Schmeichel.

Trước pha phối hợp này, Willian hầu như bỏ biên để bó vào trung lộ. Cầu thủ được ví là "máy tạt" của Chelsea chỉ có đúng một pha treo bóng trước khi dọn cỗ cho Barkley. Có lẽ điều này khiến hàng thủ Leicester lơ là. Họ không kịp giăng quân, đón đường tạt của Willian, để rồi bị thủng lưới.

Tỷ số có thể đã đậm hơn nếu Chelsea tận dụng tốt hơn hai cơ hội vào cuối trận. Một phút trước khi hết giờ, đội khách phản công ở thế bốn đánh hai, nhưng Ruben Loftus-Cheek lóng ngóng nhả lại bóng ở thế khó cho Barkley, để rồi người ghi bàn duy nhất buộc phải sút xa. Phút bù giờ cuối, Chelsea ở thế ba đánh hai, nhưng đường chuyền quyết định sang cánh phải lại quá mạnh so với bước chạy của Barkley.

Đội hình thi đấu

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Soyuncu, Chilwell, Ndidi, Praet, Tielemans, Ayoze Perez, Barnes, Vardy.

Chelsea: Caballero, James, Rudiger, Zouma, Emerson, Kante, Gilmour, Willian, Mount, Pulisic, Abraham.

Thắng Nguyễn