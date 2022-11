Legion 5i Pro Gen7 - laptop gaming giá 60 triệu đồng

Hai cạnh có thêm các cổng USB A và C, cùng cổng tai nghe, micro 3,5 mm, nút gạt điện tử để bật, tắt webcam. Game thủ thường cắm các thiết bị ngoại vi như dây mạng, tai nghe, phím, chuột để giảm độ trễ so với kết nối không dây, Legion 5i Pro đáp ứng đủ nhu cầu này. Ngoài ra, một cổng USB C Always-on cho phép thiết bị có thể sử dụng như một sạc dự phòng, hoạt động cả khi tắt máy.