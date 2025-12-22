Legend Holding xây tổ hợp logistics ôtô tại Jafza

UAELegend Holding Group sẽ đầu tư 500 triệu AED (khoảng 120 triệu bảng Anh) mở rộng hoạt động logistics ôtô tại Khu thương mại tự do Jebel Ali (Jafza), Dubai.

Khoản đầu tư này phục vụ việc xây dựng trụ sở khu vực có diện tích khoảng 92.900 m2, cùng dây chuyền lắp ráp xe máy và trung tâm xuất khẩu. Tổ hợp sẽ là căn cứ chính của Legend Motors cho các hoạt động lưu kho, chuẩn bị xe, phân phối và dịch vụ hậu mãi.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Đến tháng 4/2026, trung tâm xuất khẩu dự kiến có sức chứa 5.000 xe. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng thành cơ sở nhiều tầng, có khả năng xử lý hơn 20.000 xe vào tháng 1/2028.

"Việc đặt trụ sở và tổ hợp logistics mới tại Jafza là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của chúng tôi", ông Nagaraj Ponnada, Tổng giám đốc Legend Motors, cho biết. "Trung tâm này sẽ củng cố mạng lưới phân phối, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ các giải pháp an toàn, bền vững cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo".

Đại diện Legend Holding và Jafza ký kết hợp tác xây tổ hợp logistics ôtô. Ảnh: Legend Holding

Tổ hợp logistics sẽ ứng dụng điện mặt trời nhằm giảm tiêu thụ năng lượng tới 15%, đồng thời triển khai các hệ thống tự động hóa tiên tiến trong quản lý phương tiện và logistics. Khi đi vào vận hành đầy đủ, cơ sở có thể quản lý hơn 120.000 xe mỗi năm, theo Legend Holding.

Ông Abdulla Al Hashmi, Giám đốc vận hành mảng Công viên và Khu kinh tế của DP World GCC, nhận định: "Khoản đầu tư của Legend Holding Group góp phần củng cố quá trình phát triển hệ sinh thái ôtô tích hợp hoàn chỉnh tại Dubai".

Jafza là khu thương mại tự do do DP World sở hữu và vận hành hoàn toàn. "Với cụm công nghiệp di chuyển (mobility) đang mở rộng và Dubai Auto Market dần hình thành như một trong những trung tâm thương mại ôtô lớn nhất thế giới, Dubai đang xây dựng hạ tầng cho sản xuất, phân phối và xuất khẩu quy mô toàn cầu", ông Al Hashmi nói thêm.

Dự án của Legend Holding được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho cụm ôtô tại Jafza, nơi hiện có hơn 940 doanh nghiệp hoạt động, đồng thời hưởng lợi từ khả năng kết nối trực tiếp với cảng biển và hệ thống logistics đa phương thức.

Legend Holding Group là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực ôtô và logistics, sở hữu Legend Motors - đơn vị chuyên về lưu kho, phân phối, xuất khẩu và dịch vụ hậu mãi phương tiện. Tập đoàn đang mở rộng hiện diện tại Trung Đông và các thị trường quốc tế, tập trung vào các giải pháp logistics hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Như Ý (Theo Logistics Manager)