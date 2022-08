Tọa lạc tại trung tâm TP Thuận An, bao quanh là các trục thương mại huyết mạch như Quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743, ĐT 746..., từ Legacy Prime có thể thuận lợi di chuyển đến TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP HCM và các tỉnh thành khác trong khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, cư dân sống tại đây cũng có thể tiếp cận nhiều tiện ích xung quanh như hệ thống trường học các cấp, trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Columbia Asia, bệnh viện quốc tế Becamex... với thời gian chỉ từ 5-15 phút.

Hiện tại, có đến 65% khách hàng mua bất động sản quan tâm đến các công trình xanh, hướng đến chăm sóc sức khỏe, theo khảo sát của Công ty Tư vấn bất động sản toàn cầu Jones Lang Lasalle (Mỹ). Từ đó cho thấy, tiêu chuẩn về nơi an cư của cư dân hiện đại không chỉ là sống tiện nghi mà còn phải đảm bảo một môi trường sống xanh mát, lành mạnh.

"Legacy Prime sở hữu vị trí vùng lõi TP Thuận An, sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn từ loạt dịch vụ, công trình đẳng cấp khu vực trong tương lai", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2022-2025, Bình Dương sẽ đầu tư 6.000 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông Thuận An. Nổi bật là mở rộng tuyến Quốc lộ 13 từ 6 lên 8 làn xe, đưa trục giao thông này trở thành đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ của tỉnh.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, Legacy Prime còn sở hữu điểm nhấn là hơn 30 tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ nhỏ hay chăm sóc sức khỏe ông bà và bố mẹ. Theo đại diện Kim Oanh Group, đại dịch Covid-19 cùng với tỉ lệ đô thị hóa ở Thuận An lên đến 98,5% gây ra các vấn đề về ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn... Từ đó, tiêu chí lựa chọn nhà ở thay đổi, người mua có nhu cầu cao tận hưởng không gian sống trong lành, ưu tiên tiện ích.

Yếu tố giáo dục, phát triển toàn diện cho con trẻ cũng luôn được chú trọng tại Legacy Prime. Từ khu vui chơi trẻ em trong nhà - ngoài trời, hồ bơi trẻ em đến trường mầm non đều được đơn vị phát triển dự án đầu tư chỉn chu mang đến môi trường học tập, rèn luyện lý tưởng cho cư dân nhí.

Theo thống kê, Bình Dương đang sở hữu 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Được định hướng trở thành trung tâm đô thị - dịch vụ của tỉnh Bình Dương, Thuận An được kỳ vọng trở thành địa phương thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc trong thời gian tới.

Đặc biệt, lựa chọn sở hữu Legacy Prime, khách hàng còn được chiết khấu 8% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu 18% khi thanh toán vượt tiến độ, chiết khấu từ 1-3% khi mua sỉ. Khách hàng giao dịch sản phẩm còn được tham gia chương trình tri ân dự kiến tổ chức trong thời gian tới như: mua nhà trúng nhà, mua nhà trúng xe, "tham quan nhà sang - trúng ngay nhà thật" với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

"Với vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, không gian sống bền vững, an toàn, hài hòa, thân thiện với thiên nhiên, môi trường xung quanh và cộng đồng. Sở hữu căn hộ Legacy Prime thời điểm này là cơ hội để hiện thực hóa giấc mơ an cư - đầu tư tại trung tâm TP Thuận An", đại diện Kim Oanh Group cho biết.