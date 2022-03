Legacy Central gây ấn tượng về tiến độ xây dựng

Tập đoàn Kim Oanh đang tăng tốc xây dựng dự án căn hộ Legacy Central để khách hàng có thể nhận nhà vào quý I năm sau.

Trong bối cảnh thị trường Bình Dương đang phát triển mạnh nguồn cung căn hộ, Legacy Central là một trong những dự án tạo ấn tượng với tiến độ xây dựng và chất lượng công trình. Tính đến đầu tháng 3/2022, dự án đã thi công đến tầng 13 trên tổng số 29 tầng. Trước đó dự án cũng được chú ý khi hoàn thành hơn 9.000m2 sàn hầm trong 75 ngày.

"Với tốc độ này, Legacy Central hứa hẹn sẽ về đích đúng kế hoạch và được bàn giao trong quý I/2023", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Khách hàng tham quan sa bàn dự án Legacy Central. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Bên cạnh tiến độ xây dựng nhanh chóng, dự án Legacy Central còn có sự tham gia đồng hành của nhiều đơn vị uy tín như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong vai trò thi công xây dựng, Coninco là đơn vị tư vấn giám sát, Savista là đơn vị quản lý vận hành dự án.

Trong đó Tập đoàn Hòa Bình là nhà thầu hạng A, từng thi công nhiều công trình lớn nhỏ trên cả nước. Coninco cũng là thương hiệu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong tư vấn giám sát công trình. Đơn vị này đang tham gia tư vấn giám sát dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Còn Savista là tên tuổi quen thuộc, tham gia quản lý vận hành nhiều tòa nhà văn phòng – căn hộ tại TP HCM.

Legacy Central đã được thi công đến tầng 13. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

Đặc biệt, Legacy Central có mức giá khởi điểm từ 900 triệu một căn cùng chính sách tài chính hấp dẫn. Khách hàng sẽ thanh toán trước 25% (khoảng 225 triệu đồng), phần còn lại giãn tiến độ chi trả trong 13 đợt. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được ngân hàng OCB hỗ trợ lên đến 75% trong 25 năm và không tính lãi suất vay trong 18 tháng đầu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi tại căn hộ Legacy Central với tổng mức chiết khấu lên đến 250 triệu đồng bao gồm chiết khấu 8% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 3% khi thanh toán bằng vốn tự có, chiết khấu từ 1 đến 5% khi mua sỉ (áp dụng từ sản phẩm thứ hai), tặng voucher chiết khấu 2% và chiết khấu thêm 1% cho khách thanh toán đúng tiến độ.

Thiết kế phòng khách căn hộ Legacy Central. Ảnh: Tập đoàn Kim Oanh

TP Thuận An thuộc vùng đổi mới sáng tạo của Bình Dương, được định hướng trở thành thành phố thông minh - đô thị loại một của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, nhiều dự án căn hộ ở khu vực này bao gồm cả Legacy Central sẽ được hưởng lợi từ chuỗi tiện ích đang được đầu tư mạnh như trung tâm thương mại, trường học quốc tế, trung tâm tài chính hay sân golf...

Báo cáo mới đây của Savills Việt Nam chỉ ra cả nguồn cung sơ cấp và số lượng giao dịch căn hộ của Bình Dương đều vượt TP HCM trong năm 2021, lần lượt là hơn 5% và 42%. Savills dự báo nguồn cung căn hộ tương lai đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83% thị phần.

Về mức giá, mặc dù có sự tăng trưởng thời gian vừa qua, song giá bán căn hộ tại Bình Dương vẫn ở mức thấp so với giá bán trung bình căn hộ hạng C tại TP Thủ Đức (gần 42 triệu đồng một m2 thông thủy). Trong khi đó giá bán căn hộ trung bình ở Thuận An là 40,8 triệu đồng một m2 và Dĩ An là 37 triệu đồng một m2.

"Song hành tốc độ phát triển của TP Thuận An, Legacy Central được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đảm bảo thời gian bàn giao nhà. Dự án tích hợp hơn 30 tiện ích hiện đại, được xây dựng bởi nhà thầu hạng A và bàn giao thiết bị cao cấp nhưng có mức giá vừa túi tiền, mở ra cơ hội an cư – đầu tư giàu tiềm năng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Ngọc Diễm