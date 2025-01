Lee Soon Jae - 'ông nội quốc dân' của màn ảnh Hàn

Diễn viên Lee Soon Jae - nổi tiếng với series "Gia đình là số một" - miệt mài đóng phim ở tuổi ngoài 90, sau bảy thập niên làm nghề.

Ở tuổi 91, Lee Soon Jae lần đầu giành giải thưởng Daesang - trao cho người có thành tựu nổi bật nhất năm - hạng mục Phim truyền hình của KBS Drama Awards 2024. Khi nghệ sĩ được xướng tên, các diễn viên trẻ hỗ trợ ông bước lên sân khấu.

Lee Soon Jae ở KBS Drama Awards 2024 Hôm 12/1, khi nhận giải ở KBS Drama Awards 2024, Lee Soon Jae bật khóc, gửi lời xin lỗi đến các sinh viên tại Đại học Gachon - nơi ông làm giáo sư danh dự về nghệ thuật biểu diễn - do bận lịch quay phim, không thể giảng dạy học trò. Video: KBS

Với chất giọng run rẩy vì tuổi cao, Lee Soon Jae bắt đầu bài phát biểu: "Khi sống lâu thì sẽ có những ngày như thế này". Sau đó, diễn viên hồi tưởng những ngày đầu đài KBS phát sóng, lúc đó phim đầu tiên ông góp mặt là Tôi cũng là con người. Một số nghệ sĩ như Yeonwoo, Kim Jung Hyun, Lim Soo Hyang, Eunjung xúc động lắng nghe ông phát biểu.

Ông đoạt giải nhờ vai diễn cùng tên trong phim Dog Knows Everything. Nhân vật là diễn viên nổi tiếng nhưng phải đến đảo Geoje ở ẩn sau một vụ bê bối trên phim trường. Tại đây, ông tình cờ gặp Sophie - từng là chó nghiệp vụ - và phát hiện chỉ có mình ông hiểu được tiếng sủa của nó. Với sự trợ giúp của Sophie, Lee Soon Jae cùng những người bạn mới quen bắt đầu điều tra những sự việc bí ẩn xảy ra trên đảo.

Trên các trang mạng xã hội, từ khóa "Lee Soon Jae bật khóc nhận giải KBS Awards" thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều tài khoản viết: "Chúc mừng ông, cảm ơn ông đã xuất hiện ở tuổi thơ của cháu. Cháu chúc ông mãi khỏe mạnh", "Cả một đời phấn đấu vì công việc. Giải thưởng thật xứng đáng, luôn trân trọng ông".

Trailer Dog Knows Everything (Chú chó biết tuốt) Trailer "Dog Knows Everything" (tên tiếng Việt là "Chú chó biết tuốt"), gồm 12 tập. Video: KBS

Nhiều năm qua, Lee Soon Jae hoạt động tích cực trong làng giải trí, là tấm gương của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Ông sinh năm 1934, ở tỉnh Bắc Hamgyong (nay thuộc Triều Tiên), chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) năm lên bốn tuổi. Đam mê diễn xuất của ông bắt đầu từ năm 1956, sau khi được xem phim của nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp. Theo Daum, nghệ sĩ ấn tượng với các tác phẩm theo trường phái tân hiện thực của Italy, phim kết hợp giữa thương mại và nghệ thuật của Mỹ.

Ông quyết định theo đuổi diễn xuất vào năm hai đại học khi xem vở kịch Hamlet của Shakespeare, do Laurence Olivier đạo diễn. Soon Jae không nói với bố mẹ về sở thích của mình vì sợ họ lo lắng. Nhưng sau khi tốt nghiệp, ông quyết định dấn thân, tìm đến trung tâm kịch và xin một vai diễn. Vở kịch đầu tay của ông là Beyond the Horizon, sau đó xuất hiện trong gần 300 tác phẩm.

Trên FnNews, ông cho biết lấy kinh nghiệm bằng cách xem các diễn viên nước ngoài và tìm hiểu qua sách. Bên cạnh diễn xuất, Soo Jae phục vụ quán cà phê ở khu Myeongdong để trang trải cuộc sống.

Lee Soon Jae trong "Gia đình là số một" Lee Soon Jae trong "Gia đình là số một". Video: MBC/HTV3

Ông ra mắt trên màn ảnh nhỏ vào năm 1961 với phim Should I become a human too (Tôi cũng là con người) của đài KBS. Thập niên 2000-2010, ông gây ấn tượng với khán giả châu Á khi đóng các dự án Cô gái đáng yêu (2005), Lee San, Triều đại Chosun (2007), Gia đình là số một (2007), Ngôi sao khoai tây (2008), Xin chào tổng thống (2009).

Trong đó, Gia đình là số một đưa tên tuổi ông lên tầm cao mới, được người hâm mộ gọi là "ông nội quốc dân". Phim phát sóng tại Việt Nam năm 2009, tạo đồng cảm cho người xem do mô tả chân thực cuộc sống gia đình với những tình huống hài hước, mâu thuẫn lẫn phút giây ấm áp. Năm 2018, nghệ sĩ được chính phủ Hàn trao tặng Huân chương Văn hóa Eungwan hạng nhì vì những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật. Tính đến năm 2019, ông là diễn viên hoạt động lâu nhất Hàn Quốc, nhận nhiều giải thưởng danh giá suốt sự nghiệp.

Ông Lee Soo Jae trong phim "Dog Knows Everything". Ảnh: KBS

Gắn bó phim ảnh nhiều năm, ông Soon Jae hiểu quy luật đào thải của ngành, diễn viên không hợp vai sẽ không được chọn. Tuy nhiên, ông luôn chuẩn bị sẵn sàng vì tin cơ hội sẽ đến. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ nói dù có kinh nghiệm, ông vẫn cảm thấy lo lắng vì có nhiều khía cạnh đòi hỏi diễn viên tìm tòi, khám phá. Suốt cuộc đời, ông hy vọng khán giả nhớ đến mình với hình ảnh một diễn viên nỗ lực chăm chỉ. "Tôi chỉ muốn chết khi đang diễn xuất. Không thể gọi đó là sự hy sinh, nhưng ít nhất nó là cái chết hạnh phúc", Lee Soon Jae nói.

Với tài tử, giải thưởng ở KBS Awards 2024 không phải của riêng ông mà là công sức của đoàn làm phim Dog Knows Everything, các diễn viên phụ cùng chú chó tên Sophie đồng hành trong thời gian ghi hình. "Diễn viên nên được đánh giá dựa trên diễn xuất của họ, không phải dựa trên sự nổi tiếng hay các yếu tố khác. Tôi muốn nói với những khán giả rằng tôi đã mang ơn họ, mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt cuộc đời. Cảm ơn", nghệ sĩ nói.

Ngoài diễn xuất, ông là giáo sư nghệ thuật điện ảnh tại Đại học Sejong và giáo sư danh dự về nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Gachon. Trong bài phát biểu hôm 12/1, ông gửi lời đến các học trò: "Tôi đi dạy được 13 năm và tôi tin sinh viên đã cố gắng hết sức để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Các bạn ấy dặn tôi: 'Thầy đóng phim lại sau một thời gian dài, vì vậy hãy cố gắng hết sức nhé'".

Nghệ sĩ kết hôn bà Choi Hee Jung - kém ông sáu tuổi - vào năm 1966, có hai con. Cả hai lần đầu gặp gỡ khi còn là sinh viên đại học, Hee Jung tốt nghiệp khoa khiêu vũ của Đại học Nữ sinh Ewha, là em ruột của một thành viên đoàn kịch cùng trường với Lee Soon Jae.

Lee Soon Jae (trái) cùng vợ trong sự kiện kỷ niệm 60 năm diễn xuất của ông, vào năm 2016. Ảnh: Newszeen

Bà từ bỏ ước mơ trở thành vũ công để về quán xuyến gia đình, tạo điều kiện cho chồng phát triển sự nghiệp. Ngoài nội trợ, bà kiếm thêm thu nhập bằng việc mở quán ăn vặt nhỏ. Theo TopNews, bà ít xuất hiện trước công chúng. Khi ông Soon Jae đảm nhận vai diễn mới, Hee Jung hỗ trợ chồng nghiên cứu kịch bản, kiểm tra trang phục, góp ý về cách phát âm và biểu cảm gương mặt.

Quế Chi