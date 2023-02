Lee Seung Gi kết hôn

Tài tử Lee Seung Gi sẽ kết hôn với bạn gái Lee Da In vào tháng 4, sau ba năm hẹn hò.

Trang SBS đưa tin hôm 7/2, diễn viên viết trong bức thư tay gửi người hâm mộ: "Hôm nay tôi muốn thông báo với các bạn quyết định quan trọng nhất đời mình. Tôi đã cầu hôn và được cô ấy đồng ý. Đám cưới của tôi diễn ra vào ngày 7/4. Cô ấy có trái tim ấm áp, đáng yêu, là người tôi muốn ở cạnh suốt đời. Tôi hy vọng các bạn ủng hộ chúng tôi trong tương lai, tôi cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc".

Cặp sao công khai hẹn hò từ năm 2021, sau khi yêu được hơn một năm. Hai người chung sở thích chơi golf, có chủ đề nói chuyện, từ đó xích lại gần nhau. Seung Gi gặp gỡ bạn gái bất cứ khi nào không có lịch trình đóng phim.

Lee Da In và Lee Seung Gi. Ảnh: Soompi.

Lee Seung Gi nổi tiếng là tay golf giỏi trong làng giải trí Hàn Quốc. Trong khi Lee Da In thường đăng trên trang cá nhân ảnh chơi môn thể thao này. Khi trả lời phỏng vấn năm 2018, Seung Gi nói hình mẫu người yêu của anh là "nói chuyện hợp, ở bên người đó vừa thấy rung động vừa có cảm giác an toàn".

Nam diễn viên sinh năm 1987, vào giới giải trí từ năm 2004, được truyền thông đánh giá đa tài khi có khả năng diễn xuất, ca hát, làm MC. Anh nổi tiếng ở châu Á qua nhiều tác phẩm như Những nàng công chúa nổi tiếng, Bạn gái tôi là hồ ly 9 đuôi, Cửu gia thư, Hoa du ký, Lãng khách... Cuối năm ngoái, anh kiện công ty quản lý Hook Entertainment vì bóc lột sức lao động.

Phim 'Bạn gái tôi cáo 9 đuôi' Lee Seung Gi đóng cùng Shin Min Ah trong "Bạn gái tôi là cáo chín đuôi". Video: SBS

Lee Da In 29 tuổi, là con gái nữ diễn viên Kyeon Mi Ri - từng đóng Nàng Dae Jang Geum. Lee Da In góp mặt trong các tác phẩm Bước đến ôm em, Hoa kiếm Hwarang, Tuổi hai mươi... Trước Lee Da In, tài tử từng yêu ca sĩ kiêm diễn viên Yoona, chia tay năm 2015 do "bận rộn, ít có thời gian hẹn hò".

Thanh Thanh (theo SBS)