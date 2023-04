Lee Seung Gi đau lòng vì bị khuyên bỏ vợ

Tài tử Hàn Lee Seung Gi cho biết buồn khi nhiều người khuyên anh bỏ vợ, Lee Da In, vì cho rằng cô sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh.

Tối 12/4, năm ngày sau khi tổ chức hôn lễ với Lee Da In, Seung Gi đăng trên trang cá nhân tâm thư về việc đám cưới bị một bộ phận fan phản đối. Anh cho biết không chỉ khán giả, vài người bạn thân cũng từng khuyên anh chia tay Lee Da In. Những người này nói: "Cậu phải lo cho danh tiếng, sự nghiệp của cậu chứ".

Hình cưới Lee Seung Gi, Lee Da In. Ảnh: Human Made

Những điều đó khiến Lee Seung Gi đau khổ. Anh viết: "Vợ tôi đâu có chọn được cha mẹ cho cô ấy. Và tôi làm sao có thể chia tay Lee Da In vì cha mẹ của cô ấy". Seung Gi cũng buồn vì từ khi lộ ảnh hẹn hò Lee Da In tới sau khi kết hôn, nhiều người đăng bài chê bai anh và gia đình, chế giễu anh "nhận tội phạm làm cha mẹ vợ".

Thậm chí, ngày càng nhiều tin giả nhằm vào cha mẹ của Lee Da In, chẳng hạn tin họ "là tội phạm kinh tế, gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn người". Lee Seung Gi cho biết cha mẹ vợ của anh từng bị điều tra vì liên quan vụ án thao túng cổ phiếu năm 2016 nhưng sau đó, tòa án tuyên họ vô tội.

Tài tử cho biết trước và sau khi kết hôn, anh và Lee Da In dặn nhau tích đức, trả nợ cuộc đời. Vợ chồng thống nhất dùng toàn bộ tiền mừng đám cưới để giúp đỡ trẻ em nghèo.

Lee Seung Gi quỳ gối hát tặng vợ ở hôn lễ Seung Gi hát bài "Em cưới anh nhé" ở hôn lễ. Video: Lee Seung Gi Fanpage

Lee Seung Gi vốn có hình tượng lành mạnh ở làng giải trí Hàn, hầu như không vướng scandal. Năm 2021, Seung Gi công khai yêu diễn viên Lee Da In, từ đó bị nhiều khán giả quay lưng. Họ cho rằng gia đình Lee Da In nhiều bê bối. Một nhóm fan từng dùng xe tải gắn màn hình LED đi vòng quanh nhà Lee Seung Gi, cho hiện các dòng chữ: "Nếu anh chưa biết, chúng tôi sẽ cho anh biết ngay thôi. Có quá nhiều nạn nhân của gia đình họ", "Anh có sẵn sàng phá hủy sự nghiệp suốt 17 năm qua của mình không? Anh cần phải đưa ra một quyết định dứt khoát".

Sau đó, trên The Fact, diễn viên Kyeon Mi Ri - mẹ của Lee Da In - nói bà không phải tội phạm kinh tế. Tuy nhiên, các fan của Lee Seung Gi vẫn tiếp tục phản đối anh duy trì mối quan hệ với Lee Da In.

Đôi diễn viên tổ chức hôn lễ ở Seoul hôm 7/4, với khoảng 700 khách dự, trong đó có các nghệ sĩ như Yoo Jae Suk, Lee Se Young, Kyu Hyun, Cha Eun Woo, Kim Nam Gil, Han Hyo Joo, Lee Dong Wook, vợ chồng Lee Da Hae - Se7en.

Lee Seung Gi năm nay 36 tuổi, hoạt động giải trí gần 20 năm. Anh được truyền thông đánh giá đa tài khi có khả năng diễn xuất, ca hát, làm MC. Anh nổi tiếng ở châu Á qua nhiều tác phẩm như Những nàng công chúa nổi tiếng, Bạn gái tôi là hồ ly 9 đuôi, Cửu gia thư, Hoa du ký, Lãng khách. Lee Da In 29 tuổi, góp mặt trong các tác phẩm Bước đến ôm em, Hoa kiếm Hwarang, Tuổi hai mươi.

Như Anh (theo Ifeng)