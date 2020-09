Lee Mirim đoạt ANA Inspiration

Mirim cán đích ở điểm -15 sau chặng cuối kịch tính lẫn may mắn, rồi thắng playoff tay ba để ẵm major ANA Inspiration hôm 13/9.

Lee Mirim phấn khích trước lần đầu tiên trong sự nghiệp nâng cao chiếc cúp ANA Inspiration. Ảnh: AP

Thông thường, các golfer đoạt danh hiệu nhờ những pha chốt hố xuất thần bằng gậy putter. Nhưng trong cuộc đua ngỡ là song mã giữa Nelly Korda với Brooke Henderson lên bục đăng quang trên sân Mission Hills, par72 ở California hôm 13/9, Lee Mirim bất ngờ chen chân vào, và mở ra cửa thắng bằng gậy wedge.

Bằng loại gậy này, golfer Hàn sinh năm 1990 ba lần chip bóng vào miệng hố để thu birdie hoặc eagle, rồi từ đó đảo ngược cục diện.

Khi xuất phát vòng cuối từ hố đầu sân, điểm 54 hố của Mirim ở mức -10, Henderson và Korda cùng đạt -12. Sau năm hố, Mirim -11 nhờ birdie hố 2. Sang hố 6, từ cự ly chín mét ngoài green, cô chip bóng vào miệng hố để thu birdie và lên -12. Khi đó, Henderson -14 trong khi Korda -15.

Hết 11 hố, Mirim vẫn -12, còn Henderson ngang Korda ở điểm -15. Nhưng chỉ trong bốn hố tiếp đó, Henderson xuống -13 do double bogey hố 13. Lúc này, Mirim bắt kịp golfer Canada nhờ birdie hố 12, còn điểm của Korda đứng yên.

Sang hố 16, Mirim tấn công nhưng trượt green. Từ rìa của nó, cô xuống gậy wedge còn bóng đáp xuống và lăn theo đường đổ nhẹ vào miệng hố. Pha birdie giúp Mirim lên -14. Henderson cũng -14 nhờ ghi điểm tương tự ở hố đó. Cả hai còn kém Korda một gậy.

Cú đánh chính xác của golfer Mirim Lee Cú chip ghi birdie của Lee Mirim ở hố 16.

Nhưng ở hố 17, cơ hội tìm chức vô địch của Mirim hẹp hơn do vướng bogey. Lần thừa gậy so với par hố duy nhất trong ngày khiến cô xuống -13. Còn Korda vẫn -15 và không thể nới rộng cách biệt do liên tục par từ hố 15 đến áp chót trong khi điểm của Henderson không đổi.

Sang hố cuối, par5, Mirim lại xuất thần. Trúng fairway sau cú đánh đầu hố, cô đánh cú thứ hai băng dài hướng trái. Bóng vượt green rồi đập vào bức tường dán logo của hãng hàng không tài trợ danh xưng. Từ đầu giải, với vị trí sát green, nó như lá chắn chiến thuật để golfer không sa hồ nước vây quanh bề mặt mục tiêu khi mạo hiểm "2 on" để kiếm birdie. Mirim là một trong số đó, ngay thời khắc then chốt.

Sau khi ghim vào "tường an toàn", bóng của Mirim ở vị trí không thể đánh được do vướng "vật cản tạm thời không thể dịch chuyển". Cô được thả bóng miễn phạt gậy. Rồi từ vị trí cách miệng hố gần 20 mét, Mirim lại xuống gậy wedge còn bóng rời đi và tuôn vào miệng hố. Điểm eagle ấy giúp cô cán đích ở điểm -15. Chung nhóm đấu cuối, Korda đạt par còn Henderson birdie hố cuối vòng để cùng đạt -15 sau 72 hố tiêu chuẩn.

Mirim Lee thực hiện cú đánh chính xác từ khoảng cách hơn 20m Điểm eagle của Lee Mirim ở hố 18.

Cuộc đấu hố phụ diễn ra ở hố 18. Mirim vẫn bám chiến thuật "2 on". Từ fairway, cô đánh gậy gỗ số 5. Bóng lại vượt quá mặt green, nhưng lần này không cần tường chắn.

Từ rìa, Mirim chip vào, sau đó được birdie từ 1,5 mét. Korda thì lần thứ hai phát trượt fairway hố 18, nên phải chia khoảng cách trên đường tiếp cận green và cuối cùng đạt par. Henderson "3 on" nhưng pha putt 2,1 mét tìm birdie lệch trái miệng hố.

"Tôi có phần may mắn và muốn phát rồ vì chiến thắng này", Mirim nói qua phiên dịch viên. Phóng viên Golf Channel hỏi liệu đây có phải là màn thắng không thể tin nổi, Mirim chỉ bận lau nước mắt, nên người thông ngôn đỡ lời "Đúng thế ạ".

Lee Mirim nhảy xuống hồ nước để mừng chức vô địch theo truyền thống ở ANA Inspiration. Ảnh: The Desert Sun

Mirim lĩnh 465.000 USD cho chức vô địch. Henderson và Korda cùng giữ T2, mỗi người nhận 245.480 USD. Lexi Thompson ở điểm -13 chung cuộc, nhận 159.680 USD cho vị trí thứ ba. Phần của Stacy Lewis khi chốt top 5 ở mức 128.524 USD.

Mirim lần đầu đăng quang ANA Inspiration – major đầu trong bốn danh hiệu sau sáu năm ở LPGA Tour, đồng thời chấm dứt cơn khát cúp ba năm, từ sau Kia Classic 2017. Và thắng lợi này đánh dấu suốt một thập kỷ, golfer Hàn ẵm ít nhất một trong năm major thường niên.

Trước khi rời Mission Hills, Mirim đã nhảy xuống hồ Poppie’s vây quanh green hố 18 theo thông lệ của các nhà vô địch ANA Inspiration. "Tôi thường chẳng sợ nước. Nhưng hồ có vẻ sâu nên tôi đã thoáng chốc do dự trước khi ào xuống", Mirim tiết lộ.

Quốc Huy tổng hợp