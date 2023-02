Lee Min Ho và dàn sao làm đại sứ của Boss

Từ khi Boss thay đổi bộ nhận diện cùng thông điệp "Be your own Boss" (Hãy làm chủ chính mình), tài tử Lee Min Ho là gương mặt châu Á nổi bật trong các chiến dịch của hãng. Sao Hàn nhận định kỹ thuật may mặc gần trăm năm cùng tinh thần trẻ trung xuyên suốt thiết kế tạo hấp dẫn cho thương hiệu Đức.