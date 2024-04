Lee Jae Wook, Karina chia tay sau 5 tuần yêu

Tài tử Hàn Lee Jae Wook và ca sĩ Karina đường ai nấy đi, sau hơn một tháng công khai hẹn hò.

Trên Newsen ngày 2/4, đại diện của Jae Wook cho biết hiện quan hệ giữa anh và Karina là đồng nghiệp, cả hai sẽ ủng hộ, khích lệ nhau trong công việc. Lee Jae Wook tập trung ghi hình phim mới, hy vọng mang tác phẩm hay cho khán giả.

Một nguồn tin cho biết đôi nghệ sĩ gặp áp lực dư luận sau khi công khai hẹn hò hôm 27/2. Hàng loạt bình luận ác ý khiến cả hai cảm thấy đau khổ, không được chúc phúc. Nhiều fan của Karina kêu gọi ca sĩ tập trung cho công việc thay vì yêu đương, cho biết sẽ ngừng ủng hộ sản phẩm âm nhạc của Karina nếu cô tiếp tục hẹn hò.

Lee Jae Wook, Karina ngồi cạnh nhau khi xem show thời trang hồi tháng 1. Ảnh: Naver

Lee Jae Wook, Karina bén duyên khi gặp nhau tại Tuần thời trang Milan, Italy, hồi tháng 1. Khi về Hàn Quốc, cả hai luôn tận dụng thời gian để gặp gỡ, điểm hẹn thường là nhà của diễn viên.

Jae Wook 26 tuổi, hoạt động giải trí từ năm 2018 với vai trò diễn viên, người mẫu. Anh từng đóng các phim Search: WWW, The Battle of Jangsari, Extraordinary You, When The Weather Is Fine, Hoàn hồn.

Karina (Aespa) trình diễn "Next Level" Karina trình diễn "Next Level" cùng các thành viên Aespa trong chương trình âm nhạc MCountdown. Video: Mnet

Karina kém bạn trai hai tuổi, ra mắt tháng 11/2020, là gương mặt đại diện, nhảy chính, hát dẫn và trưởng nhóm nhạc Aespa. Người đẹp có lượng fan nhiều nhất trong nhóm. Từ khi ra mắt, Karina gây chú ý nhờ nhan sắc và thần thái. Theo Naver, ca sĩ được truyền thông, người hâm mộ nhận xét có gương mặt đẹp như đồ họa máy tính.

Như Anh (theo Newsen)